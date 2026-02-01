Колонна из 80 российских военных погибла под Покровском 18 1.02.2026, 19:21

22,350

ВСУ «положили» четыре взвода РФ.

Украинские силы обороны нанесли сокрушительное поражение российским войскам на Покровском направлении. Подразделения бригады Нацгвардии «Спартан» совместно с «Птахами Мадяра» и смежными частями полностью сорвали штурм противника, уничтожив до четырёх взводов российской пехоты.

Об этом сообщила официальная страница 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана. Разгром РФ. Для атаки россияне задействовали около 90 штурмовиков, которые двигались на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах, рассчитывая скрытно подойти к украинским позициям под прикрытием тумана.

Однако план провалился. Аэроразведка вовремя обнаружила колонну, после чего по ней был нанесён массированный удар дронами — как сбросами, так и FPV. В результате удара, по данным украинской стороны, было уничтожено около 80 российских военных, двое получили ранения, ещё двое были взяты в плен, также уничтожены 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей. Фактически речь идёт о полном разгроме штурмовой группы, численность которой была близка к батальонной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com