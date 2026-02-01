закрыть
9 мая 2026, суббота, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Колонна из 80 российских военных погибла под Покровском

18
  • 1.02.2026, 19:21
  • 22,350
Колонна из 80 российских военных погибла под Покровском

ВСУ «положили» четыре взвода РФ.

Украинские силы обороны нанесли сокрушительное поражение российским войскам на Покровском направлении. Подразделения бригады Нацгвардии «Спартан» совместно с «Птахами Мадяра» и смежными частями полностью сорвали штурм противника, уничтожив до четырёх взводов российской пехоты.

Об этом сообщила официальная страница 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана. Разгром РФ. Для атаки россияне задействовали около 90 штурмовиков, которые двигались на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах, рассчитывая скрытно подойти к украинским позициям под прикрытием тумана.

Однако план провалился. Аэроразведка вовремя обнаружила колонну, после чего по ней был нанесён массированный удар дронами — как сбросами, так и FPV. В результате удара, по данным украинской стороны, было уничтожено около 80 российских военных, двое получили ранения, ещё двое были взяты в плен, также уничтожены 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей. Фактически речь идёт о полном разгроме штурмовой группы, численность которой была близка к батальонной.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров