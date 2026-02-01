Демократ обошел республиканку на выборах в Техасе 16 1.02.2026, 21:42

Техас — традиционно республиканский штат.

На довыборах в девятом округе Сената штата Техас в США республиканка Ли Вамбсганс проиграла демократу Тейлору Рехмету. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что после подсчета почти всех голосов Рехмет получил преимущество +14 процентных пунктов.

Демократы заявили, что победа Рехмета является еще одним доказательством того, что избиратели во время второго срока администрации Трампа мотивированы отстранить республиканцев от власти.

Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин назвал это «предупредительным сигналом для республиканцев по всей стране».

Выборы проводились из-за того, что действующий представитель Республиканской партии Келли Хэнкок в девятом избирательном округе Техаса ушел в отставку, чтобы занять должность в правительстве штата.

Хэнкок легко выигрывал выборы каждый раз, когда баллотировался на эту должность, и республиканцы удерживали это место на протяжении десятилетий. В частности, в 2024 году Трамп победил здесь с преимуществом в +17 процентных пунктов.

