закрыть
9 мая 2026, суббота, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская певица Долина пожаловалась, что ей приходится снимать квартиру

18
  • 1.02.2026, 22:40
  • 12,622
Российская певица Долина пожаловалась, что ей приходится снимать квартиру

Новую квартиру она якобы купить не может.

Российская певица Лариса Долина сообщила, что после выселения из квартиры теперь снимает жилье. Как пишут «РИА Новости», вместе с Долиной на съемное жилье переехали ее кошки, новую квартиру она пока купить не может.

Долина пояснила, что ее семья «пока берет в аренду квартиру» на длительный срок. «Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», – отметила она.

Певица не стала раскрывать точное местонахождение новой квартиры, но охарактеризовала район как хороший, добавив, что договор аренды заключен «на очень хороших условиях».

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.

Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров