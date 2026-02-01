Российская певица Долина пожаловалась, что ей приходится снимать квартиру

Российская певица Долина пожаловалась, что ей приходится снимать квартиру18
- 1.02.2026, 22:40
Новую квартиру она якобы купить не может.
Российская певица Лариса Долина сообщила, что после выселения из квартиры теперь снимает жилье. Как пишут «РИА Новости», вместе с Долиной на съемное жилье переехали ее кошки, новую квартиру она пока купить не может.
Долина пояснила, что ее семья «пока берет в аренду квартиру» на длительный срок. «Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», – отметила она.
Певица не стала раскрывать точное местонахождение новой квартиры, но охарактеризовала район как хороший, добавив, что договор аренды заключен «на очень хороших условиях».
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.
Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.