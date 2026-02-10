Ford будет платить покупателям своих авто 2 10.02.2026, 14:04

4,294

Чтобы клиенты не ушли к конкурентам.

После того как Ford завершил производство компактного кроссовера Escape и его премиальной версии Lincoln Corsair в декабре 2025 года, компания столкнулась с опасением, что значительная часть их владельцев уйдет к конкурентам. Чтобы этого не допустить, автопроизводитель запускает масштабную программу удержания клиентов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Ford рассчитывает сохранить около 70% нынешних владельцев Escape и Corsair благодаря целевым маркетинговым компаниям и финансовым стимулам. Клиентам предлагают специальные скидки от $1000 до $4000, а также более доступные ежемесячные платежи при переходе на другие модели бренда — в первую очередь Bronco Sport и Maverick. Именно эти автомобили Ford теперь рассматривает как основные замены для Escape, чтобы минимизировать риск потери покупателей.

Хотя производство прекращено, на складах компании все еще достаточно автомобилей. Запасы Escape, по текущим продажам, должны продержаться до июня 2026 года. Запасов Lincoln Corsair хватит даже дольше — вплоть до конца 2026 года.

Тем временем Ford готовится заполнить образовавшийся пробел в линейке. Компания объявила, что до конца десятилетия выпустит пять новых моделей стоимостью менее $40 000. Первой станет электрический среднеразмерный пикап, запуск которого намечен на 2027 год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com