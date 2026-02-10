Генерал-майор СБУ: Нечего было лезть в Украину

Генерал-майор СБУ: Нечего было лезть в Украину1
- 10.02.2026, 16:20
ВСУ превратили главный хаб российской агрессии в мертвую зону.
В Белгороде фактически «вырубили» энергосистему — в городе, который был одной из баз российской агрессии против Украины. Как ВСУ удалось добиться такого эффекта?
Об этом сайт Charter97.org спросил у генерал-майора СБУ в отставке Виктора Ягуна.
— До Белгорода всего 40 километров от границы. Это были систематические действия ВСУ. Что я могу еще сказать: нечего было лезть в Украину. ВСУ добились успеха, потому что была поставлена задача — логистический центр, который используется российской армией, такой как Белгород, просто должен был стать мертвой зоной, чтобы его невозможно было использовать. Вот и все.
— Для кремлевской элиты происходящее в регионах часто не имеет значения. Возможен ли, на ваш взгляд, «белгородский сценарий» уже в Москве?
— Перед ВСУ пока не стоит такой задачи. Нужно сконцентрировать усилия и наносить удары по тому региону, который мы хотим опустить в такое состояние. Здесь просто Белгород — под боком. Он реально стал хабом для вооруженных сил Российской Федерации, и мы не могли его так просто пропустить.
А ставить задачи где-то дальше — условно по Москве или Санкт-Петербургу — да, это выглядело бы эффектно, но это точно не входит в наши задачи, потому что у ВСУ совершенно другие приоритеты. Наша задача — рационально использовать имеющиеся ресурсы и уничтожать предприятия, логистику и объекты, которые работают на ВПК и обеспечивают России зарабатывание денег. Именно это находится в приоритете.
А использовать 100–200 дронов только для того, чтобы подбить какую-то подстанцию, — это точно не метод вооруженных сил Украины.
— По оценкам, удары ВСУ по российской нефтянке стоили РФ более $11 млрд. Будет ли эта кампания продолжена и возможны ли удары по объектам за Уралом и по белорусским НПЗ, которые также работают на Кремль?
— ВСУ будут стараться доставать до всех российских НПЗ. Пока что возможности — около 2000 километров, не больше. Поэтому, если есть возможность дотянуться, Силы обороны Украины обязательно будут это делать, потому что это критически важно для нас и действительно важно для того, чтобы остановить экономику России. Таким образом атаки на российские НПЗ будут продолжены и усилены.