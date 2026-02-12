20 мая 2026, среда, 16:27
Украинца Гераскевича оставили на Олимпиаде-2026

Владислав Гераскевич

МОК пересмотрел решение после дисквалификации.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сможет продолжить находится на Олимпийских играх 2026 года в Милане, несмотря на отстранение. 27-летний киевлянин не согласился с запретом организаторов на использование шлема с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников и был снят с турнира, однако его аккредитация будет восстановлена.

Об этом говорится на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В заявлении президента организации Кирсти Ковентри подчеркивается, что согласно правилам Гераскевич должен был бы немедленно покинуть соревнования и его объекты.

Однако глава МОК «в виде исключения после уважительного разговора с атлетом» обратилась к дисциплинарному комитету организации с просьбой пересмотреть решение об отзыве аккредитации украинца. В результате документ Гераскевича был восстановлен и он сможет находиться на ОИ без возможности соревноваться.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил украинца в нарушении правил и снял с ОИ-2026 прямо перед стартом. В организации цинично заявили, что давали «последний шанс» Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца «мощным посылом», который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер «сине-желтых» поставил МОК на место.

