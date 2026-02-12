Белорусская лыжница Анна Королева не попала в топ-40 в лыжной гонке на ОИ-2026

Белорусская лыжница Анна Королева не попала в топ-40 в лыжной гонке на ОИ-20265
- 12.02.2026, 18:52
Золото у Фриды Карлссон.
В четверг, 12 февраля, в Италии продолжаются Олимпийские игры. У лыжниц прошла гонка с раздельным стартом на 10 километров. Среди участниц была и белорусская спортсменка Анна Королева, которая выступает в нейтральном статусе (AIN), пишет betnews.by.
Победу одержала представительница Швеции Фрида Карлссон. Она преодолела дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды.
На втором месте ее соотечественница Эбба Андерссон, уступившая победительнице почти 47 секунд. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс.
Королева же показала 45-е время дня. Белоруска уступила олимпийской чемпионке 3 минуты 10,1 секунды.