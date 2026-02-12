Китай наладил контрабанду западных авто в Россию 12.02.2026, 19:23

Машины регистрируют «с пробегом ноль километров».

Несмотря на санкции Запада и Азии, введенные после вторжения России в Украину, десятки тысяч иностранных автомобилей продолжают попадать на российский рынок через Китай по серым схемам. Об этом свидетельствуют данные российской компании Autostat и интервью участников рынка, проведенные агентством Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о машинах от Toyota, Mazda, а также о немецких премиальных брендах. Большая часть таких авто либо производится в Китае, где расположены совместные заводы международных концернов, либо отправляется туда транзитом после сборки в других странах. Затем автомобили оформляются как «с пробегом ноль километров» — фактически новые машины регистрируются в Китае как проданные, после чего перепродаются в Россию уже под видом подержанных.

Эта схема позволяет устранять необходимость получать разрешение автопроизводителей на экспорт в Россию, объясняет бывший экспортер из Сычуани Чжан Ай Цзюнь: «Так экспортировать проще». В Китае такие автомобили продаются со скидками, но в России стоят почти как новые.

По данным Autostat, Китай стал ключевым каналом поставок иномарок в Россию. В 2025 году почти половина из 130 тысяч проданных в стране машин западных и японских брендов была произведена в Китае. С момента начала войны Россия импортировала более 700 тысяч таких автомобилей.

При этом сами автоконцерны утверждают, что полностью прекратили поставки. BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen заявляют, что строго запрещают продажу в Россию и пытаются пресекать серый экспорт, однако признают, что расследовать нарушения сложно. Toyota и Mazda также утверждают, что давно не отправляют машины в Россию, а попадающие на рынок авто — продукция, перепроданная третьими лицами.

Эксперты отмечают, что полностью заблокировать такие схемы практически невозможно. «Существует слишком много способов обойти санкции», — говорит европейский юрист Себастьян Беннинк.

