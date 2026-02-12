20 мая 2026, среда, 22:30
Момент запуска украинских ракет «Фламинго» попал на видео

5
  12.02.2026, 23:49
  • 8,906
ВСУ ударили по одному из крупнейших арсеналов Минобороны РФ в Волгоградской области.

В оборонной компании Fire Point показали момент запуска крылатых ракет FP-5 «Фламинго» по одному из крупнейших арсеналов российского Минобороны в Волгоградской области.

Соответствующие видео совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман опубликовал в соцсети X 12 февраля.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Он расположен в 400 км от государственной границы Украины -– в районе населенного пункта Котлубань под Волгоградом.

Удар по ГРАУ был нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 «Фламинго».

На территории объекта зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией. Масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

Ранее 12 февраля российское Министерство обороны впервые подтвердило применение ракет по территории РФ: по их данным, средствами ПВО якобы было сбито 5 ракет, цитирует ведомство госагентство ТАСС.

В то же время, на видео Штилермана с заявленными запусками ракет «Фламинго» было зафиксировано 6 пусков.

