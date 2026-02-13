Новый скандал на Олимпиаде: МОК разрешил продавать сомнительные футболки

Новый скандал на Олимпиаде: МОК разрешил продавать сомнительные футболки10
- 13.02.2026, 12:47
- 12,470
Дизайн вызвал резкую реакцию в Германии.
Вокруг официального онлайн-магазина Олимпиады в Италии разгорелся скандал. Поводом стали футболки с символикой Олимпиады 1936 года, которая проходила в Германии в период нацистского режима, пишет BBC.
После волны критики в немецких СМИ товар на сайте по-прежнему отображается, но помечен как «распроданный» и недоступен для заказа.
Вероятно, администраторы сняли футболки с продажи на фоне возникшего резонанса. Коллекция была выпущена к старту зимних Игр в Италии.
Магазин работает по заказу Международного олимпийского комитета и управляется частной британской компанией. В линейке представлены футболки с символикой разных Олимпиад: от Афин и Рима до Лос-Анджелеса, Сеула и Сиднея. В описании подчеркивается, что каждые Игры отражают уникальное время и место, где мир объединялся ради спорта и человечности.
Однако внимание интернет-пользователей привлекла модель с изображением официального плаката Олимпиады 1936 года в Германии. Его автор – художник Франц Вюрбель. На принте изображены античная статуя с лавровым венком, квадрига Бранденбургских ворот в Берлине и олимпийские кольца.
Этот дизайн вызвал резкую реакцию в Германии. Критики напомнили, что Олимпиада 1936 года проходила на фоне укрепления нацистского режима. Тогда власти использовали Игры для создания образа «мирной» и «открытой» страны, несмотря на преследование евреев и политических оппонентов. Спустя всего три года Германия развязала Вторую мировую войну.
На фоне общественного давления футболки с этой символикой фактически исчезли из продажи. При этом официальных заявлений о снятии товара магазин пока не делал.