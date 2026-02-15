Самый дешевый кроссовер Honda сделали намного круче 1 15.02.2026, 12:57

Производитель разработал для этой модели совершенно новый стиль.

Компактная модель Honda HR-V – самый дешевый кроссовер японской компании на глобальном рынке. Автомобиль готовится к смене поколений, хотя все еще смотрится современно. И эту недорогую машину сделали намного круче.

Про особый кроссовер Honda Vezel (так модель называется на домашнем японском рынке) стало известно Carscoops. Автомобиль с доработками от ателье Mugen получил модернизированные бамперы, новый выхлоп и особые колесные диски, другие амортизаторы и тормозные элементы.

Производитель уже создал следующее поколение автомобиля, но его пока держат в секрете. Известно, что премьера Honda HR-V 2027 модельного года приближается. Дизайн автомобиля, который выехал на испытания, скрывали с помощью камуфляжа.

Дизайн кроссовера Honda HR-V станет более геометричным, а сзади установят вертикальные фонари. Судя по всему, производитель намерен разработать для этой модели совершенно новый стиль.

Не так давно в продажу отправили автомобиль после модернизации в актуальном поколении. Дизайн HR-V изменился не так уж сильно, но стал современнее. Обновили бамперы и светотехнику, расширили палитру цветов, предложили другие колесные диски.

