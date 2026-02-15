Выдающийся норвежский лыжник переписал олимпийскую историю

Выдающийся норвежский лыжник переписал олимпийскую историю2
- 15.02.2026, 15:57
- 6,890
Обошел и Бьорндалена.
15 февраля после победы в эстафете Йоханнес Клэбо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Это лучший результат в истории зимних Игр, пишет «Зеркало».
На ОИ-2026 в Италии 29-летний Йоханнес Клэбо выиграл уже четыре золотые медали. Он был первым в скиатлоне, индивидуальном спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и в мужской эстафете, где Клэбо бежал на последнем этапе.
Это третья Олимпиада в карьере Йоханнеса. На Играх в 2018-м он трижды стал первым, а через четыре года дважды поднялся на вершину пьедестала.
Всего у Клэбо уже девять золотых медалей. По этому показателю норвежец обошел трех своих соотечественников, которые побеждали на зимних Играх по восемь раз. Это лыжники Бьерн Дели, Марит Бьерген и биатлонист Уле Эйнар Бьорндален. А абсолютный рекорд по числу золотых олимпийских медалей принадлежит американскому пловцу Майклу Фелпсу — 23.
Добавим, что в программе нынешних Игр лыжников еще ждет командный спринт и масс-старт на 50 км.