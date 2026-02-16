закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 6:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: У нас нет оснований сомневаться

3
  • 16.02.2026, 5:49
  • 6,162
Рубио: У нас нет оснований сомневаться

США признали выводы Европы об убийстве Навального.

США не ставят под сомнение выводы европейских экспертов об убийстве Навального в колонии.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио на пресс-конференции во время визита в Словакию.

«Мы, разумеется, знакомы с этим заявлением. Это тревожная информация. Мы в курсе дела Навального и, конечно… у нас нет никаких оснований ставить это под сомнение», — сказал Рубио.

В ответ на вопрос, почему США не присоединились к этому заявлению, Рубио сказал, что расследование обстоятельств смерти Навального было инициативой подписавшихся стран.

«Эти страны пришли к такому выводу. Они это согласовали… Это не значит, что мы не согласны с итоговым выводом. Просто это не было нашей инициативой. Иногда страны действуют по‑своему, основываясь на разведданных, которые они собрали. Мы не оспариваем это и не собираемся вступать в спор с этими странами из‑за этого», — сказал госсекретарь США.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин