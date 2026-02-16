Рубио: У нас нет оснований сомневаться
- 16.02.2026, 5:49
США признали выводы Европы об убийстве Навального.
США не ставят под сомнение выводы европейских экспертов об убийстве Навального в колонии.
Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио на пресс-конференции во время визита в Словакию.
«Мы, разумеется, знакомы с этим заявлением. Это тревожная информация. Мы в курсе дела Навального и, конечно… у нас нет никаких оснований ставить это под сомнение», — сказал Рубио.
В ответ на вопрос, почему США не присоединились к этому заявлению, Рубио сказал, что расследование обстоятельств смерти Навального было инициативой подписавшихся стран.
«Эти страны пришли к такому выводу. Они это согласовали… Это не значит, что мы не согласны с итоговым выводом. Просто это не было нашей инициативой. Иногда страны действуют по‑своему, основываясь на разведданных, которые они собрали. Мы не оспариваем это и не собираемся вступать в спор с этими странами из‑за этого», — сказал госсекретарь США.