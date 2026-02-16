24 мая 2026, воскресенье, 8:35
«Ручному Лукашенко запретили переходить эту линию»

  • 16.02.2026, 13:08
Почему диктатор не полетел в Нью-Йорк.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет о причинах отказа Лукашенко лететь в Нью-Йорк на саммит «Совета мира» Дональда Трампа:

— Поездка в Нью-Йорк отменена только из-за «рекомендаций» Пекина и Москвы. Источники в МИД однозначно подтвердили, что Лукашенко туда не пустили старшие товарищи. Особый негатив выразила Москва. Китайские дипломаты встали на сторону Кремля и это та красная линия, которую ручному диктатору переходить запрещено.

Ранее сайт Charter97.org писал, что МИД России недвусмысленно предупредил Лукашенко.

