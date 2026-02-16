«Ручному Лукашенко запретили переходить эту линию» 32 16.02.2026, 13:08

20,980

Почему диктатор не полетел в Нью-Йорк.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет о причинах отказа Лукашенко лететь в Нью-Йорк на саммит «Совета мира» Дональда Трампа:

— Поездка в Нью-Йорк отменена только из-за «рекомендаций» Пекина и Москвы. Источники в МИД однозначно подтвердили, что Лукашенко туда не пустили старшие товарищи. Особый негатив выразила Москва. Китайские дипломаты встали на сторону Кремля и это та красная линия, которую ручному диктатору переходить запрещено.

Ранее сайт Charter97.org писал, что МИД России недвусмысленно предупредил Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com