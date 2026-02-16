Чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами 22 16.02.2026, 9:55

Злоумышленники были иностранцами.

Пресс-служба МВД показала, чем были вооружены напавшие на частный дом в Смолевичском районе иностранцы.

Ранее сайт Charter97.org писал, что три вооруженных иностранца 17-18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление милиции.

МВД опубликовало некоторые фото с места преступления, на которых, в том числе, частично показали орудия преступления. На нескольких фото можно увидеть пистолет, деревянную биту с повреждениями, складной нож и баллончик.

В милиции уточняли, что все трое из преступников были вооружены. Они оказали сопротивление милиции при задержании, во время которого один из преступников сбежал с оружием. По горячим следам подозреваемый был задержан.

