закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами

22
  • 16.02.2026, 9:55
  • 19,954
Чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами

Злоумышленники были иностранцами.

Пресс-служба МВД показала, чем были вооружены напавшие на частный дом в Смолевичском районе иностранцы.

Ранее сайт Charter97.org писал, что три вооруженных иностранца 17-18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление милиции.

МВД опубликовало некоторые фото с места преступления, на которых, в том числе, частично показали орудия преступления. На нескольких фото можно увидеть пистолет, деревянную биту с повреждениями, складной нож и баллончик.

В милиции уточняли, что все трое из преступников были вооружены. Они оказали сопротивление милиции при задержании, во время которого один из преступников сбежал с оружием. По горячим следам подозреваемый был задержан.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин