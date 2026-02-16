Вооруженный разбой на Минщине: госпитализированы три человека

  • 16.02.2026, 15:36
Нападение носило заказной характер.

В Смолевичском районе во время вооруженного нападения пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее сайт Charter97.org писал, что три вооруженных иностранца 17-18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление силовикам.

В милиции также уже раскрыли, что вооруженное нападение, совершенное иностранцами в Смолевичском районе ночью 16 февраля, было заказным. Также в МВД сказали, что во время нападения три человека пострадали, они были госпитализированы.

— Трое пострадавших от 1958 до 1962 годов рождения доставлены в больницу, — прокомментировали в пресс-службе.

