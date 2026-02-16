Украина использует ошибки Путина и добивается успехов на фронте 16.02.2026, 17:51

ВСУ демонстрирует неожиданный прогресс.

Военные эксперты отмечают, что украинские контратаки проходят по всей линии фронта, а в Днепропетровской и Запорожской областях украинские силы освобождают села и намерены вернуть значительные территории, пишет The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым фактором успехов стали ошибки России в коммуникациях. Российские войска широко использовали незаконно подключенные терминалы Starlink, что привело к вмешательству SpaceX и отключению пиратских устройств. Одновременно российские власти начали ограничивать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp, вынуждая солдат использовать непопулярный государственный сервис Max. Эти меры вызвали хаос на фронте и позволили Украине использовать просчеты противника, в том числе с помощью киберопераций, вынуждая российских солдат раскрывать позиции и собирать средства на украинские дроны.

Кроме того, Украина успешно использует собственное оружие: дальнобойные ракеты «Фламинго» ударили по складу боеприпасов под Волгоградом и заводу в Тамбовской области, производящему оборудование для авиации и ракетных систем. Попытки России подорвать энергетическую инфраструктуру Украины и деморализовать население также не увенчались успехом.

Несмотря на успехи, Украина все еще зависит от военной помощи союзников. На Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость поставок современной техники, включая ракеты «Томагавк» и системы ПВО «Патриот». Европейские партнеры согласовали пакет помощи на $38 млрд на 2026 год.

Эксперты отмечают, что российская экономика вновь испытывает трудности, а у Кремля есть предел способности продолжать войну. Это создает осторожный оптимизм, что 2026 год может стать переломным для Украины, если союзники продолжат поддерживать ее усилия на фронте.

