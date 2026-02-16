закрыть
18 февраля 2026, среда, 17:54
В Италии обрушилась знаменитая «Арка влюбленных»

1
  • 16.02.2026, 17:25
  • 6,754
В Италии обрушилась знаменитая «Арка влюбленных»

Это произошло в день Святого Валентина.

В Италии обрушилась одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей юга страны — арка Фаральони ди Сант-Андреа. Каменное образование, известное как «Арка влюбленных», рухнуло в ночь на 14 февраля после нескольких дней непогоды, пишет Corriere Salentino.

Речь идет об арке у побережья коммуны Сант-Андреа, входящей в состав муниципалитета Мелендуньо в регионе Саленто. Это одно из самых живописных мест на Адриатическом побережье Италии, ежегодно привлекавшее тысячи туристов.

По словам мэра Мелендуньо Маурицио Чистернино, обрушение стало следствием продолжительных штормов, сильного ветра и проливных дождей. «Природа создала эту арку — и сама же ее забрала. Это огромный удар по имиджу Саленто и по туризму», — заявил он. Глава муниципалитета подчеркнул, что береговая линия региона становится все более уязвимой, и призвал к разработке комплексного проекта по защите всего побережья.

Глава управления по туризму Франческо Стелла назвал произошедшее «похоронами» одного из символов побережья. В течение дня к месту обрушения стекались десятки любопытных, что осложнило работу муниципальной полиции и службы гражданской защиты.

Муниципалитет Мелендуньо ранее подготовил проект стоимостью 4,5 млн евро по борьбе с эрозией берега. Регион признал его соответствующим требованиям, однако финансирование пока не выделено из-за нехватки средств.

Сильные штормы последних дней нанесли ущерб и другим участкам побережья Апулии — как на Адриатике, так и на Ионическом море. Сообщается о разрушении пляжной инфраструктуры, повреждениях портов и частичных обрушениях скал. Ливни и мощные волны значительно ускорили процессы эрозии.

Арка Фаральони ди Сант-Андреа на протяжении десятилетий считалась одним из природных символов Саленто. Ее изображения широко распространялись в туристических путеводителях и в интернете, а фотографии на фоне каменного свода стали визитной карточкой этого участка итальянского побережья.

