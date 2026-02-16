В Минске открылась автошкола только с электромобилями

В Минске открылась автошкола только с электромобилями3
- 16.02.2026, 21:32
- 2,452
В ней готовят водителей категории B.
Автошколу в Минске открыл оператор зарядных станций BatteryFly. В ней готовят водителей категории B. На теорию выделено 170 часов, на практику — 50, пишет «Онлайнер».
Обучение происходит параллельно. Еще четыре часа потенциальных водителей будут учить разбираться в зарядках, коннекторах и режиме рекуперации. Обучение проходит на новых электромобилях BYD e2 с «автоматом».
Для тех, кто получил удостоверение раньше, предусмотрены занятия для восстановления навыков вождения и адаптации к «электричке».