«Скоро на лавочке жить будем — и платить придется за нее» 11 17.02.2026, 13:32

Как белорусы реагируют на рост коммуналки.

В Беларуси продолжают расти коммунальные платежи. Хотя основное повышение тарифов запланировано с 1 марта, белорусам уже за январь пришли заметно увеличенные жировки.

Недовольные жители страны активно обсуждают новые суммы в платежках и делятся своим мнением в комментариях под новостью о росте коммуналки в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«С 1 января подняли, и это уже очень заметно стало».

«Давят и давят людей».

«Да сколько уже можно повышать?»

«Радуйтесь, страна для жизни».

«Нормально: обещали пенсию повысить на 10 процентов, в итоге подняли на 8, а коммуналка вырастет на 20 процентов. Класс!»

«У меня в январе в жировке было 98 рублей, а в феврале — уже 198. Вот так подорожало».

«Сколько можно, когда нажрутся эти власти уже?»

«Не знаю, как топили: в большие морозы в квартире был дубак, дети спали одетыми под одеялом».

«Ну конечно, ничего удивительного: на воду тариф подняли. Только вот как пить такую воду без фильтра — невозможно, и готовить на ней тоже».

«Страна для жизни. Скоро на лавочке жить будем — и платить придется за нее».

«Ерунда! Кредит возьмем».

«В январе за декабрь — 128 рублей, в феврале за январь — 176. Разница есть? И прописано всего два человека, общага».

«Нафига было пенсии добавлять? Двухкомнатная в декабре была 82 рубля, а за январь — 115. На 33 рубля больше».

«Теперь каждый месяц будут коммуналку повышать? Может, пора чиновников сокращать? Кроме как штрафовать и коммуналку повышать, ничего для людей не делают».

«Стесняюсь спросить: а зарплата когда поднимется и на сколько процентов?»

