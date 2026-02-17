«Скоро на лавочке жить будем — и платить придется за нее»11
- 17.02.2026, 13:32
Как белорусы реагируют на рост коммуналки.
В Беларуси продолжают расти коммунальные платежи. Хотя основное повышение тарифов запланировано с 1 марта, белорусам уже за январь пришли заметно увеличенные жировки.
Недовольные жители страны активно обсуждают новые суммы в платежках и делятся своим мнением в комментариях под новостью о росте коммуналки в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
«С 1 января подняли, и это уже очень заметно стало».
«Давят и давят людей».
«Да сколько уже можно повышать?»
«Радуйтесь, страна для жизни».
«Нормально: обещали пенсию повысить на 10 процентов, в итоге подняли на 8, а коммуналка вырастет на 20 процентов. Класс!»
«У меня в январе в жировке было 98 рублей, а в феврале — уже 198. Вот так подорожало».
«Сколько можно, когда нажрутся эти власти уже?»
«Не знаю, как топили: в большие морозы в квартире был дубак, дети спали одетыми под одеялом».
«Ну конечно, ничего удивительного: на воду тариф подняли. Только вот как пить такую воду без фильтра — невозможно, и готовить на ней тоже».
«Страна для жизни. Скоро на лавочке жить будем — и платить придется за нее».
«Ерунда! Кредит возьмем».
«В январе за декабрь — 128 рублей, в феврале за январь — 176. Разница есть? И прописано всего два человека, общага».
«Нафига было пенсии добавлять? Двухкомнатная в декабре была 82 рубля, а за январь — 115. На 33 рубля больше».
«Теперь каждый месяц будут коммуналку повышать? Может, пора чиновников сокращать? Кроме как штрафовать и коммуналку повышать, ничего для людей не делают».
«Стесняюсь спросить: а зарплата когда поднимется и на сколько процентов?»