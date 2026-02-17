Стало известно еще об одном подростковом самоубийстве 3 17.02.2026, 18:42

Оно произошло в Бресте.

В Бресте покончил с собой десятиклассник. Информация об этом появилась в Threads днем 17 февраля, заметило «Зеркало».

«Брест, что в школе случилось, кто знает? До меня только обрывочная информация дошла. У кого подробности есть?» — написал один из пользователей. В комментариях рассказали, что ученик спрыгнул с крыши 20-этажки. Когда именно это случилось, неизвестно.

Комментаторы сообщили, что ребенок учился в 10-м классе 35-й школы. Вероятная причина самоубийства — травля в школе. Мол, перед тем как спрыгнуть с крыши многоэтажки, парень оставил записку с именами обидчиков.

В школе № 5, куда журналистка позвонила как обеспокоенная мама ученицы, что-либо говорить отказались. Тем не менее информацию косвенно подтвердили.

— Идет следствие, поэтому никаких комментариев не будет, — ответили в приемной директора.

В управлении образования Московского района Бреста, куда журналистка позвонила следом, специалистка отдела общего, среднего и дошкольного образования Алена Липская призвала прежде всего успокоиться.

— Самая большая проблема — это паника. Поэтому надо прийти в себя и нормально заниматься дальше воспитанием детей, — отметила чиновница. — Проводится по данным фактам проверка. И управлением образования, и Следственным комитетом, и Минобразования. Проверка проводится всеми структурами, понимаете. <…> Я думаю, что там серьезная оценка дастся всему, всем обстоятельствам. А пока [что-то] преждевременно говорить.

Отметим, это уже второй случай, о котором стало известно во вторник, 17 февраля. В минувшие выходные суицид совершил 11-классник минской школы.

Отметим, что официальной информации по поводу этих резонансных происшествий до сих пор нет, что только усиливает распространение слухов.

