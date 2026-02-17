Возмущенные белорусы заставили Лукашенко дать заднюю 30 17.02.2026, 21:46

Диктатор внезапно заявил, что не требовал от чиновников погружать Минск во тьму.

Александр Лукашенко, который 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении, остался недоволен тем, как его поручение выполнили в Минске. Своим мнением по этому вопросу он в очередной раз поделился 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год, передает «Зеркало».

Диктатор подчеркнул, что его поручение принялись слишком рьяно выполнять.

— Сказал: «разберитесь», так они взяли свет выключили поздно вечером, и Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал, — возмутился Лукашенко.

— Вы всегда говорите аккуратно делать, красиво, — ответил первый вице-премьер Николай Снопков.

— Ну так где ж красиво?! И все на «президента» обрушилось. Я уже домой прихожу, малыш (судя по контексту, речь идет о младшем сыне Александра Лукашенко Коле. — Прим. ред.) включает это, — сообщил Лукашенко, не уточнив, что «это» ему включил «малыш».

По словам узурпатора, далее у него с «малышом» состоялся следующий диалог:

— Ну зачем тебе это надо было? — спросил «малыш».

— Что надо было? — уточнил Лукашенко.

— Ну вот Украина, вот Беларусь. Две дыры в мире. Темнота, — укорил узурпатора неназванный собеседник.

Лукашенко заявил, что после того как власти эксперимент с освещением откатили, его кто-то в сети назвал «фраером», который «отступил».

— Я и не наступал, и не отступал. Ну так до каких пор это будет продолжаться?!

— Мы стараемся, товарищ… — прошептал Снопков.

— А ты не старайся! Дай результат.

— Мы сделаем, — заверил Снопков.

Напомним, Лукашенко 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении — по его словам, свет должен отключаться в семь утра, а загораться в восемь вечера.

«Сколько мы тратим денег!» — негодовал узурпатор.

Чиновники бросились исполнять — и 4 февраля Минск буквально погрузился во тьму. Жалоб было очень много.

При этом Лукашенко заметил, что не понимает, почему темнота может доставлять людям неудобства.

— На 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше — боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10−15 минут, как Владимир Евгеньевич [Кухарев] говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить. Но самое главное: с 1 февраля (я подписал указ) — повышение пенсий. Немного, на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Если за год взять эту экономию [на уличном освещении], это практически это повышение. Десять минут потерпеть, — заявил диктатор.

Тем не менее власти эксперимент со светом откатили, прислушавшись к людям.

