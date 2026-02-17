Возмущенные белорусы заставили Лукашенко дать заднюю

Возмущенные белорусы заставили Лукашенко дать заднюю30
- 17.02.2026, 21:46
- 27,264
Диктатор внезапно заявил, что не требовал от чиновников погружать Минск во тьму.
Александр Лукашенко, который 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении, остался недоволен тем, как его поручение выполнили в Минске. Своим мнением по этому вопросу он в очередной раз поделился 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год, передает «Зеркало».
Диктатор подчеркнул, что его поручение принялись слишком рьяно выполнять.
— Сказал: «разберитесь», так они взяли свет выключили поздно вечером, и Минск погрузили во тьму. Зачем? Я же от вас этого не требовал, — возмутился Лукашенко.
— Вы всегда говорите аккуратно делать, красиво, — ответил первый вице-премьер Николай Снопков.
— Ну так где ж красиво?! И все на «президента» обрушилось. Я уже домой прихожу, малыш (судя по контексту, речь идет о младшем сыне Александра Лукашенко Коле. — Прим. ред.) включает это, — сообщил Лукашенко, не уточнив, что «это» ему включил «малыш».
По словам узурпатора, далее у него с «малышом» состоялся следующий диалог:
— Ну зачем тебе это надо было? — спросил «малыш».
— Что надо было? — уточнил Лукашенко.
— Ну вот Украина, вот Беларусь. Две дыры в мире. Темнота, — укорил узурпатора неназванный собеседник.
Лукашенко заявил, что после того как власти эксперимент с освещением откатили, его кто-то в сети назвал «фраером», который «отступил».
— Я и не наступал, и не отступал. Ну так до каких пор это будет продолжаться?!
— Мы стараемся, товарищ… — прошептал Снопков.
— А ты не старайся! Дай результат.
— Мы сделаем, — заверил Снопков.
Напомним, Лукашенко 3 февраля приказал чиновникам экономить на уличном освещении — по его словам, свет должен отключаться в семь утра, а загораться в восемь вечера.
«Сколько мы тратим денег!» — негодовал узурпатор.
Чиновники бросились исполнять — и 4 февраля Минск буквально погрузился во тьму. Жалоб было очень много.
При этом Лукашенко заметил, что не понимает, почему темнота может доставлять людям неудобства.
— На 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше — боже мой, с Украиной сравнили! Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10−15 минут, как Владимир Евгеньевич [Кухарев] говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить. Но самое главное: с 1 февраля (я подписал указ) — повышение пенсий. Немного, на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Если за год взять эту экономию [на уличном освещении], это практически это повышение. Десять минут потерпеть, — заявил диктатор.
Тем не менее власти эксперимент со светом откатили, прислушавшись к людям.