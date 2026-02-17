26 мая 2026, вторник, 0:13
Президенту Перу вынесли вотум недоверия

1
  • 17.02.2026, 23:17
  • 1,418
Хосе Хери

Следующие выборы главы государства должны пройти в апреле.

Парламент Перу одобрил вынесение вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале перуанского конгресса.

«Были одобрены предложения о вынесении вотума недоверия председателю Конгресса, исполняющему обязанности президента республики, Хосе Хери», — заявил исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси по итогам голосования.

До этого сообщалось, что «за» рассмотрение предложения о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.

Хери стал восьмым президентом Перу за последние 10 лет. Следующие выборы главы государства должны пройти 12 апреля.

