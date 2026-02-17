Президенту Перу вынесли вотум недоверия

Президенту Перу вынесли вотум недоверия1
- 17.02.2026, 23:17
Парламент Перу одобрил вынесение вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале перуанского конгресса.
«Были одобрены предложения о вынесении вотума недоверия председателю Конгресса, исполняющему обязанности президента республики, Хосе Хери», — заявил исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси по итогам голосования.
До этого сообщалось, что «за» рассмотрение предложения о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.
Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.
Хери стал восьмым президентом Перу за последние 10 лет. Следующие выборы главы государства должны пройти 12 апреля.