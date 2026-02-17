Президенту Перу вынесли вотум недоверия 1 17.02.2026, 23:17

1,418

Хосе Хери

Следующие выборы главы государства должны пройти в апреле.

Парламент Перу одобрил вынесение вотума недоверия президенту Хосе Хери, чтобы отстранить его от должности. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале перуанского конгресса.

«Были одобрены предложения о вынесении вотума недоверия председателю Конгресса, исполняющему обязанности президента республики, Хосе Хери», — заявил исполняющий обязанности председателя парламента Фернандо Роспильоси по итогам голосования.

До этого сообщалось, что «за» рассмотрение предложения о вынесении вотума недоверия президенту Хосе Хери проголосовал 71 парламентарий, «против» высказались 18 депутатов, еще четыре законодателя воздержались.

Отставки президента добиваются из-за его встреч с китайскими предпринимателями, которые не были указаны официально в графике главы Перу.

Хери стал восьмым президентом Перу за последние 10 лет. Следующие выборы главы государства должны пройти 12 апреля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com