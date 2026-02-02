Лукашенко решил поддержать «врага» Трампа на выборах в Бразилии 7 2.02.2026, 13:02

5,652

Лула да Силва

Диктатор высказался за переизбрание 80-летнего Лулы да Силвы.

Диктатор Александр Лукашенко «очень переживает» за то, чтобы на президентских выборах в Бразилии победил действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом он заявил на встрече с послом Бразилии Бернардом Клинглом 2 февраля.

— Бразилия переживает важный политический момент. Насколько я информирован, в этом году у вас состоятся всеобщие выборы. Вы будете избирать всех, кого только можно. Откровенно говоря, я в этом вам не завидую, потому что это тяжелый период. Но мы очень переживаем за то, чтобы нынешний президент Бразилии на этих выборах сохранил свою должность. Насколько я информирован, он подтвердил свое участие в этих выборах, — сказал Лукашенко.

Он пообещал всячески «способствовать тому, если это нужно для Бразилии, чтобы выборы прошли в спокойной и мирной обстановке в интересах бразильского народа», в том случае, «если это нужно будет».

Также политик призвал подходить к выстраиванию белорусско-бразильских отношений «более интенсивно и не усложнять их».

— Просто. Основой является экономика. Поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии. С другой стороны — интересны Беларуси. Это мы можем сделать, — заявил он.

Лукашенко отметил, что среди «большого количества взаимовыгодных вопросов» между двумя странами некоторые «не нашли своего разрешения».

— А коль они взаимовыгодны (как вы видите, время очень сильно быстро меняется), нам надо подойти серьезно к этим вопросам и определиться, будем ли мы в этом направлении двигаться, — призвал он.

80-летний Луис Инасиу Лула да Силва ранее уже возглавлял Бразилию — с 2003 по 2010 год, в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины никогда не признавал, его адвокатам в итоге удалось обжаловать приговор. В 2021 году Верховный суд страны аннулировал его приговор по антикоррупционным делам, что позволило ему снова баллотироваться на выборах и победить в 2022 году.

Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва находится в напряженных отношениях с Дональдом Трампом. Американский президент неоднократно критиковал Лулу и поддерживал его оппонентов.

