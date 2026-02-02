В Беларуси не пошли в школы более половины детей 2 2.02.2026, 17:15

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сообщил в понедельник днём, 2 февраля, что в этот день в школы не пошли более половины всех школьников, которые учатся в первую смену.

По данным чиновника, речь идет о 62% учащихся, а это 544 тысячи человек. «Из них только 17% отсутствовали по болезни. В остальных случаях родители воспользовались правом и оставили детей дома из-за достаточно низких температур», — рассказал заместитель министра образования.

В некоторых школах Беларуси в воскресенье учителя в родительских чатах предлагали оставить детей дома в понедельник. Но только в случае если есть такая возможность и дома созданы соответствующие условия.

В свою очередь, Минобразования ранее пояснило, что официально школы закрыть на время морозов могут местные власти. О чём должны предупредить заранее. Но родители имеют право не отправлять детей в учебные заведения. Для этого не требуется какой-либо дополнительной причины или подтверждающих документов и справок.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 февраля сразу на нескольких белорусских метеостанциях были побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха.

