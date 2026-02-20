28 мая 2026, четверг, 11:21
Трамп уснул на своем первом Совете мира

  20.02.2026, 10:55
Дональд Трамп

На встрече присутствовали лидеры около 20 стран.

В четверг, 19 февраля, президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне первое заседание Совета мира.

На этой встрече в итоге присутствовали лидеры порядка 20 стран (из 35, официально подтвердивших свое желание присоединиться к Совету). Сам же Трамп успел не только выступить и похлопать по плечу каждого на общем протокольном фото, но даже вздремнуть во время выступления своих коллег.

По информации СМИ, первое заседания Совета мира продолжалось около трех часов. За это время место десятки политиков успели взять слово и высказать свои мысли по поводу новой созданной международной структуры, а также произнести хвалебные речи в адрес главного организатора - Дональда Трампа.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную награду Совета мира имени самого Трампа. По мнению Токаева, это стало бы своеобразным знаком признания «выдающихся усилий и достижений в области миростроительства» американского президента.

Но главным объектом внимания прессы на этом Совете мира все же стал сам Трамп: 79-летний политик умудрился задремать во время выступления одного из коллег. Кадр не ускользнул от камер внимательных журналистов и эти кадры быстро разлетелись по соцсетям.

При этом сам политик не раз упрекал именно в этой «маленькой слабости» своего оппонента на прошлых выборах Джо Байдена, который в последний год своего президентства также был не раз замечен клюющим носом на публичных мероприятиях.

