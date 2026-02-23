Украинский офицер: Это критический порог для армии РФ 2 23.02.2026, 20:25

15,486

Алексей Гетьман

Фото: ATR

ВСУ проводят успешные контрудары.

Вооруженные силы Украины перешли к активным контрнаступательным действиям на юге страны, срывая планы российских войск. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил об освобождении около 400 квадратных километров территории.

Что сейчас происходит на фронтах Украины? На каких направлениях ВСУ имеют реальные успехи?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Национальной гвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— На южном направлении, граница Днепропетровской области — ВСУ проводят контрудары. Это нельзя назвать контрнаступлением, потому что контрудар отличается от контрнаступления тем, что он осуществляется без привлечения каких-то дополнительных сил, без подтягивания тылов.

Теми силами и средствами, которые ведут оборону, можно проводить на относительно небольших расстояниях, которые измеряются километрами, а не десятками километров, контрудары без привлечения каких-то дополнительных сил и средств. Это является элементом активной обороны, ведь кроме позиционной обороны (то есть когда мы удерживаем определенные рубежи) существует маневренная оборона, мобильная оборона, различные виды активной обороны. Они прописаны и в военных учебниках, и в боевых уставах, и мы этим пользуемся, учитывая силы и средства, которые есть у нас, и те силы и средства, которые есть у врага.

— Оккупанты несут колоссальные потери, а пополнение не успевает их восполнять. Способна ли армия РФ в таких условиях продолжать наступательные действия?

— Пока способна, к сожалению, потому что общая численность российской армии не уменьшается. Как было около 710 тысяч человек, так и остается. Оккупанты несут потери примерно на том же уровне, на котором способны привлекать пополнение различными способами. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров ориентируется на то, что ВСУ необходимо увеличить потери России до 50 тысяч человек в месяц — тогда у них сформируется отрицательный баланс на уровне 15–20 тысяч. Условно они будут терять около 50 тысяч, а привлекать — порядка 30 тысяч, итоговый минус — 20 тысяч. Это означает, что к лету численность российских оккупантов может сократиться примерно до 600 тысяч.

Почему это важно? Потому что цифра 50 тысяч взята не «с потолка» и не потому, что она просто круглая. В начале 2025 года численность российских войск в Украине составляла около 600 тысяч человек. Затем, по мере того, как их потери оказывались ниже возможностей пополнения, начался прирост — на 5–10 тысяч в разные месяцы. В результате численность выросла до 705–710 тысяч, а с лета прошлого года она практически не меняется.

Именно это позволило россиянам нарастить группировку более чем на 100 тысяч человек и открыть еще один активный участок фронта — Гуляйпольское направление. Таким образом, сейчас у них есть два активных направления: Покровско-Мирноградское и Гуляйпольское, где сосредоточено значительное количество живой силы и техники. Если ВСУ удастся поднять потери противника до уровня 50 тысяч, то к лету — как раз к тому моменту, когда россияне сами анонсируют очередную, «мощную» наступательную операцию, — их численность снова снизится примерно до 600 тысяч.

Это означает, что по двум направлениям они уже не смогут вести активные, массированные боевые действия — просто не хватит численности. Российская армия использует тактику, основанную на большом количестве живой силы, и 600 тысяч человек не дадут им возможности одновременно атаковать сразу по двум направлениям.

Именно поэтому и стоит задача — 50 тысяч. Как ее достичь? Очевидно, не за счет того, что ВСУ просто станут точнее стрелять — на поле боя, в серой зоне, мы и так действуем достаточно эффективно: это и стрелковое поражение, и артиллерия, и дроны. Следовательно, необходимо наращивать удары по второй и третьей линии российских войск — там, где они проводят тактическую ротацию и где происходит накопление сил. Перед выходом на линию фронта они концентрируются в определенных местах, а не рассредоточены в поле. Именно по таким местам и нужно наносить удары. Тогда вполне вероятно, что ВСУ смогут выйти на уровень 50 тысяч потерь у противника. Дальше — минус, минус, минус, как они сами говорят, отрицательный прирост. Это критический порог российской армии. Численность войск снова снизится как минимум до 600 тысяч к лету, и тогда они смогут атаковать только по одному направлению. Это, в свою очередь, существенно упростит для нас удержание обороны.

