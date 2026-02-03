11 мая 2026, понедельник, 6:00
Глава МИД Украины разнес президента ФИФА за планы по России

  3.02.2026, 5:28
Андрей Сибига

Андрей Сибига назвал Джанни Инфантино «моральным дегенератом».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал главу ФИФА Джанни Инфантино моральным дегенератом, поскольку тот хочет вернуть Россию в международный футбол.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу МИД Украины в соцсети X.

Сибига напомнил Инфантино, что 679 украинских девочек и мальчиков уже никогда не смогут сыграть в футбол, поскольку их убила Россия.

«И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну», - сказал он.

Также министр подчеркнул, что будущие поколения сочтут такие намерения позором, как это было во время Олимпиады 1936 года, которая прошла в нацистской Германии.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров