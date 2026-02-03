Глава МИД Украины разнес президента ФИФА за планы по России

Андрей Сибига

Андрей Сибига назвал Джанни Инфантино «моральным дегенератом».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал главу ФИФА Джанни Инфантино моральным дегенератом, поскольку тот хочет вернуть Россию в международный футбол.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу МИД Украины в соцсети X.

Сибига напомнил Инфантино, что 679 украинских девочек и мальчиков уже никогда не смогут сыграть в футбол, поскольку их убила Россия.

«И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну», - сказал он.

Также министр подчеркнул, что будущие поколения сочтут такие намерения позором, как это было во время Олимпиады 1936 года, которая прошла в нацистской Германии.

