Глава МИД Украины разнес президента ФИФА за планы по России9
- 3.02.2026, 5:28
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал главу ФИФА Джанни Инфантино моральным дегенератом, поскольку тот хочет вернуть Россию в международный футбол.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу МИД Украины в соцсети X.
Сибига напомнил Инфантино, что 679 украинских девочек и мальчиков уже никогда не смогут сыграть в футбол, поскольку их убила Россия.
«И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну», - сказал он.
Также министр подчеркнул, что будущие поколения сочтут такие намерения позором, как это было во время Олимпиады 1936 года, которая прошла в нацистской Германии.