CNN: Власти Ирана освободили протестующего, приговоренного к смертной казни 3 3.02.2026, 6:45

Эрфан Сольтани

Иранский режим освободил мужчину после угроз Трампа.

Власти Ирана отпустили протестующего, которого ранее удерживали и хотели приговорить к смертной казни.

Как сообщает CNN, Эрфан Сольтани, ставший известным во время масштабных антиправительственных протестов, вышел на свободу из иранской тюрьмы в минувшую субботу.

26-летний участник антиправительственных протестов в Иране был задержан 10 января в городе Фардис, в нескольких десятках километров от Тегерана. Он обвинялся в «сборе и заговоре против внутренней безопасности» и «пропаганде против режима», сообщает государственное иранское телевидение IRIB.

После ареста правозащитные организации и семья Сольтани опасались, что ему грозит смертная казнь. Некоторые иностранные СМИ и группы сообщали, что ему могли вынести смертный приговор, что вызвало международную обеспокоенность.

Семья протестующего позже заявила, что запланированную казнь отложили. Президент США Дональд Трамп также предупреждал, что США могут принять «решительные меры», если Иран приведет в исполнение подобные приговоры.

Сообщается, что Эрфан Солтани освобожден под залог. Кто его внес, пока неизвестно.

Родные описывают его как молодого человека, который участвовал в мирных акциях во время протестов. По словам близких, он всегда стремился к переменам и выступал за свободу в своей стране.

