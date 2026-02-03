РФ нанесла беспрецедентный удар по энергетике Харькова
- 3.02.2026, 8:09
В части домов сливают воду из труб.
Россияне в ночь на 3 февраля атаковали украинский Харьков баллистикой и дронами, под ударом оказалась критическая инфраструктура. Мэр города Игорь Терехов назвал эту атаку беспрецедентной, пишет unian.net.
Так, он отметил, что удары идут целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.
В связи с этим Терехов предупредил, что в части домов придется слить воду из труб.
«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это трудно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят», — пояснил он.
Терехов добавил, что в городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости, при необходимости будут развертывать новые.
Также возможны перебои в работе городского электротранспорта.
Кроме того, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали два человека.