11 мая 2026, понедельник, 8:31
РФ нанесла беспрецедентный удар по энергетике Харькова

10
  • 3.02.2026, 8:09
  • 9,160
В части домов сливают воду из труб.

Россияне в ночь на 3 февраля атаковали украинский Харьков баллистикой и дронами, под ударом оказалась критическая инфраструктура. Мэр города Игорь Терехов назвал эту атаку беспрецедентной, пишет unian.net.

Так, он отметил, что удары идут целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

В связи с этим Терехов предупредил, что в части домов придется слить воду из труб.

«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это трудно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят», — пояснил он.

Терехов добавил, что в городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости, при необходимости будут развертывать новые.

Также возможны перебои в работе городского электротранспорта.

Кроме того, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

