«Рушится еще одна мечта Лукашенко» 19 3.02.2026, 13:19

Никакой большой сделки с Трампом не будет.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о том, как геополитические мечты правителя Беларуси разбиваются о действительность, пишет «Салiдарнасць».

— Насколько плодотворной была прошлая неделя для конспирологов, настолько же кошмарной — для пропагандистов. Ведь и тем, и другим пришлось решать одну и ту же задачу: объяснять необъяснимое, — говорит аналитик Сергей Чалый на канале БРЦ. — Ведь Лукашенко на фоне событий в Венесуэле не стал бесстрашно ничего не делать. Напротив, он не ограничился только проверкой боеготовности войск.

С внезапной «проверкой» в неанонсированную поездку в ОАЭ отправился его старший сын Виктор. Который, как мы знаем, является спецпосланником в регионе — и, как мы подозреваем, «смотрящим» за деньгами семьи. Именно с этой целью он и прибыл: посмотреть, не заржавел ли ключ и не сменили ли там замки.

Или, например, провести пробную транзакцию по снятию $1 миллиарда, чтобы было чем заплатить папе за постоянное место в Совете мира Дональда Трампа.

Ведь прошла всего неделя — а Лукашенко уже успел нафантазировать себе, как он будет вместе с Трампом миром управлять. Да что там с Трампом? Можно ж и без него.

Влажным мечтам Лукашенко целиком была посвящена программа его любимого пропагандиста Игоря Тура. Который заявил, что приглашение в Совет мира — это, мол, не взаимодействие Вашингтона и Минска, США и Беларуси, это «конкретно попытка Дональда Трампа заручиться поддержкой конкретно Александра Лукашенко».

Потому что, по мнению пропагандиста, «с Беларусью в обойме любой конфликт можно разрулить гораздо быстрее и гораздо эффективнее», учитывая некие обширные связи Лукашенко в Азии, Африке и обширной Америке.

Фантазии шагнули еще дальше — и вот уже, иронично отмечает Чалый, в представлении правителя Беларуси и его ручной пропаганды спустя три года «скорее Вашингтон будет должен Минску миллиард, а то и больше» — за то, чтобы Лукашенко в Совете мира гарантированно остался. А то куда же без его архиполезных связей.

Как тут не вспомнить махинации любителей откручивать назад электросчетчики, добавляет Чалый: мол, это не я должен государству, а оно мне должно?

И вот уже им обоим кажется, что Трамп, собирая Совет, позвал туда Лукашенко не просто так, а чтобы кандидатуры иных лидеров с ним согласовывать. Но и это еще не все! В фантазиях пропаганды Лукашенко, оказывается, и сам может порешать все проблемы в регионе — а если понадобится, то «не только без помощи Вашингтона, но и даже вопреки их желаниям». И это еще Совет мира даже работать не начал.

— Так что не удивительно, — добавляет аналитик, — что на встрече с губернатором Кировской области Лукашенко делился самым сокровенным (ну и самым мерзким). Тем, что должен наступить мир, «как бы там украинцы не артачились». То есть, он по-прежнему понимает под миротворчеством — принуждение Украины к капитуляции.

И не забыл упомянуть, конечно, что никто, мол, кроме Беларуси, не поможет украинцам в послевоенное время.

Моя аналогия 2020 года о Лукашенко как домашнем насильнике продолжает жить. После того, что я с тобой сделал, фактически говорит Лукашенко, ты ж не будешь нужна никому, кроме меня — а я даже и жениться могу.

И это показывает, насколько болезненным для него было падение с небес на землю. Когда практически уже поверженный (в мыслях), но еще сопротивляющийся Зеленский — который, конечно, иногда «гнида», но все-таки «как сын» — наносит предательский удар в спину ниже пояса (произносит в Вильнюсе речь в поддержку белорусского народа

Становится понятно, что никакой большой сделки Лукашенко с Трампом, в том виде, в каком сам Лукашенко ее себе представляет, не будет.

Вместо этого американцы ограничиваются сепаратными сделками с Минском и исходят из того, что Украина никогда не простит Лукашенко соучастия в войне. То есть, рушится еще одна мечта Лукашенко, в которой он ключевая фигура в мирном урегулировании.

