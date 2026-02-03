Индийцы просят свои власти спасти их из Беларуси 21 3.02.2026, 13:59

иллюстративное фото

Их обманом отправили в нашу страну.

Члены семей четырёх граждан Индии, которые уже почти два месяца находятся в затруднительном положении в Беларуси, в понедельник, 2 февраля, подали петиции в администрацию округа Каньякумари с просьбой об их спасении, пишет The Hindu.

Четверо мужчин отправились в нашу страну в поисках работы через рекрутинговое агентство. Согласно петиции, поданной Анитой из Вижунтхаямбалама, её муж Т. Тхангаcвами выехал в Беларусь в декабре 2025 года после того, как частное агентство из Коимбатура заверило его в предоставлении работы.

Однако, по прошествии почти двух месяцев с момента прибытия её мужа в Беларусь, ему не предоставили ни работу, ни надлежащее жильё, ни питание, отмечается в петиции. В связи с этим она обратилась к властям с просьбой немедленно принять меры по его спасению и вернуть деньги, уплаченные агентству.

Когда корреспондент The Hindu связался с Тхангаcвами, тот сообщил, что агентство изначально обещало трудоустройство в Израиле. Однако после получения денег агентство перестало выходить на связь. «Даже после того как мы около года пытались с ними связаться, нас в итоге отправили на неквалифицированные работы в Беларусь», — сказал он.

Он добавил, что он и ещё трое человек из округа Каньякумари, а также пятеро из других округов Тамилнада, все нанятые через то же агентство, оказались в затруднительном положении в Беларуси. Среди них — М. Вибин Радж (41 год) из Веркиламби, Дж. Пол Надар (52 года) из Тхоличала и П. Хосе (44 года) из Пункараи — все из округа Каньякумари.

Вместе с ними в Беларуси также застряли П. Маримутху (40 лет) из округа Виллупурам, Н. Перумал (37 лет) и Эсваран (47 лет) из округа Вирудхунагар, С. Арул из округа Тирупаттур и Р. Рамеш (42 года) из округа Эроде.

Тхангаcвами заявил, что агентство не даёт чётких ответов на их запросы, и все девять человек испытывают серьёзные трудности в незнакомой стране на фоне сильных снегопадов. Он обратился к правительству с просьбой инициировать действия и спасти их из Беларуси.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com