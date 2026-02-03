11 мая 2026, понедельник, 9:13
Россияне били по многоэтажкам в Киеве баллистикой и дронами

  3.02.2026, 8:26
Повреждения есть в 5 районах.

Россияне ночью 3 февраля нанесли по украинскому Киеву очередной массированный удар, есть повреждения в нескольких районах, пишет unian.net.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 4:40 по Минску зафиксированы последствия вражеской атаки на Киев в пяти районах - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском.

В Дарницком районе поврежден 25-этажный дом, а в другом месте – 5-этажка. Также возник пожар в нежилой застройке.

В Деснянском районе повреждено нежилое здание.

В Днепровском районе зафиксировано повреждение территории детского сада, а также повреждение жилого 5-этажного дома.

В Печерском районе повреждена АЗС. Повреждения получили припаркованные автомобили.

В Шевченковском районе поврежден 22-этажный жилой дом.

Также в результате вражеской атаки в Дарницком районе есть один пострадавший. Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух.

