Россияне били по многоэтажкам в Киеве баллистикой и дронами 4 3.02.2026, 8:26

5,650

Повреждения есть в 5 районах.

Россияне ночью 3 февраля нанесли по украинскому Киеву очередной массированный удар, есть повреждения в нескольких районах, пишет unian.net.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 4:40 по Минску зафиксированы последствия вражеской атаки на Киев в пяти районах - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском.

В Дарницком районе поврежден 25-этажный дом, а в другом месте – 5-этажка. Также возник пожар в нежилой застройке.

В Деснянском районе повреждено нежилое здание.

В Днепровском районе зафиксировано повреждение территории детского сада, а также повреждение жилого 5-этажного дома.

В Печерском районе повреждена АЗС. Повреждения получили припаркованные автомобили.

В Шевченковском районе поврежден 22-этажный жилой дом.

Также в результате вражеской атаки в Дарницком районе есть один пострадавший. Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com