Россияне били по многоэтажкам в Киеве баллистикой и дронами

Россияне били по многоэтажкам в Киеве баллистикой и дронами4
- 3.02.2026, 8:26
Повреждения есть в 5 районах.
Россияне ночью 3 февраля нанесли по украинскому Киеву очередной массированный удар, есть повреждения в нескольких районах, пишет unian.net.
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 4:40 по Минску зафиксированы последствия вражеской атаки на Киев в пяти районах - Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском.
В Дарницком районе поврежден 25-этажный дом, а в другом месте – 5-этажка. Также возник пожар в нежилой застройке.
В Деснянском районе повреждено нежилое здание.
В Днепровском районе зафиксировано повреждение территории детского сада, а также повреждение жилого 5-этажного дома.
В Печерском районе повреждена АЗС. Повреждения получили припаркованные автомобили.
В Шевченковском районе поврежден 22-этажный жилой дом.
Также в результате вражеской атаки в Дарницком районе есть один пострадавший. Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до двух.