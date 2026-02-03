Этого нет в жировках: стало известно о секретных расходах на ЖКХ 6 3.02.2026, 10:28

Часть услуг ЖКХ не прописаны отдельно, но белорусы за них платят.

В жировках прописано много коммунальных услуг, за которые платит хозяин квартиры. Но есть услуги, которые вроде бы бесплатны, по крайней мере отдельной строкой они не проходят, но мы за них все равно уплачиваем, но только опосредованно, пишет «Комсомолка».

Счетчик, поверка, переустановка: оплата

Счетчики воды белорусы устанавливали в своих квартирах массово в начале 2000-х. Делали они это за свой счет и покупали тогда 2 или 4 счетчика в зависимости от того, были в квартире кухня и санузел расположены рядом или же они были в разных частях. Примерно каждые пять лет счетчики проходят поверку, и потребитель за эту услугу не платит. Не платит он и за новый счетчик, если старый поверку не прошел.

Обслуживание и, при необходимости, замену индивидуальных счетчиков воды берет на себя водоканал за счет средств, которые жильцы платят за воду.

Ежемесячно только в Минске списываются около 700 таких приборов, а 20 тысяч возвращаются к потребителям. Всего же в квартирах минчан стоят более двух миллионов счетчиков воды.

Что касается счетчика газа – то это собственность хозяина квартиры, которая с поверками будет ему служить, но только 20 лет, потом обязательная замена. Поверка бесплатная, бесплатно проведут и монтаж при установке нового счетчика (без применения сварки).

Обслуживанием электросчетчиков, расположенных в тамбурах подъездов, бесплатно для жильцов занимается «Энергосбыт» (исключения – некоторые дома товариществ собственников).

«Минскэнерго», начиная с 2016 года, ведет активные работы по выполнению программы модернизации средств учета электрической энергии, которая предусматривает замену индукционных приборов учета на электронные (многотарифные) на безвозмездной для потребителя основе .

Замена полотенцесушителя: кто платит

Полотенцесушитель - вещь удобная во всех отношениях, но не бесплатная. О том, как белорусы платят за горячие полотенцесушители, пояснили в Министерстве ЖКХ. По словам специалистов, тепло, которое отдают полотенцесушители, оплачивается по статье «горячее водоснабжение» или подогрев воды.

«Подогрев воды учитывает расход тепловой энергии, как на подогрев воды, так и отданной регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах», - отметили в Министерстве ЖКХ.

Также в госоргане подчеркнули, что ранее прорабатывался вопрос определения количества тепловой энергии, потребляемой полотенцесушителями, но было признано нецелесообразным установление расчетного норматива расхода тепловой энергии на обогрев ванных комнат полотенцесушителями.

Получается, за горячие змеевики белорусы платят круглый год за исключением тех 10 дней, которые живут без горячей воды во время плановых отключений.

Старая мебель, сантехника: кто платит за вывоз

Бывают моменты, когда из квартиры надо вынести и выбросить старую мебель, ванну, унитаз, раковину, оконную раму, велосипед и прочие вещи, отжившие свой век. За это напрямую владелец квартиры не платит. Но опосредованно оплата берется в графе «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

Крупногабаритные отходы – это те, размеры которых превышают 0,5 метра по любой из сторон и которые не могут быть выброшены в обычные контейнеры, пояснил проект «Цель 99».

Рядом с обычными контейнерами должна быть специально оборудованная площадка для крупногабаритных отходов или большой контейнер-бункер (объемом от 6 метров кубических) именно для них. Также могут быть организованы отдельные отсеки для сбора крупногабаритных отходов на модульных контейнерных площадках.

Если нет ни площадки, ни бункера, надо обратиться в ЖЭС. Обязанность местного ЖКХ – обеспечить место для сбора таких отходов.

Отдельное правило для новоселов. Делаете ремонт в новостройке и вашему дому меньше трех лет, норматив на крупногабаритные отходы для вас не действует. Вывоз строительного мусора для новоселов платная услуга, которую нужно заказывать.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com