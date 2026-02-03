Российский самолет скинул бомбу на Белгородскую область 5 3.02.2026, 8:53

Шестую с начала года.

28 января с российского самолета упала ФАБ в селе Шеино Корочанского района Белгородской области. Бомба не взорвалась. Никто не пострадал, сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона.

Таким образом, по данным издания, это как минимум шестая авиабомба, скинутая российскими самолетами на территории РФ в 2026 году. Как ранее выяснили журналисты, за 2025 год как минимум 143 авиабомбы уронила Россия на свои собственные и оккупированные территории. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 российских авиабомб ФАБ.

Как ранее рассказывало издание, для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до целей и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ.

В январе 2026 года близкий к ВКС РФ Z-канал Fighterbomber признал, что российские авиабомбы регулярно падают в черте Белгорода. Также он высказал свои предположения, почему такое происходит.

