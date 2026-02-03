11 мая 2026, понедельник, 10:03
Рейсы из Минска в Тель-Авив внезапно отменили

  • 3.02.2026, 9:04
Самолеты Arkia будут летать из Вильнюса.

В начале декабря 2025 года израильская авиакомпания Arkia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Минска в Тель-Авив, однако позднее выяснилось, что перевозчик передумал и прекратить продажу билетов. Зато летом самолеты Arkia будут летать из близкого к Беларуси Вильнюса, об этом сообщила литовская компания Lietuvos oro.

В летний сезон из Вильнюсского аэропорта начнет выполнять рейсы авиакомпания Arkia Israeli Airlines.

«Это одна из крупнейших авиакомпаний Израиля, которая впервые будет выполнять регулярные рейсы из Литвы», — рассказали в компании.

Рейсы между Вильнюсом и Тель-Авивом будут осуществляться с 21 мая по 4 октября, три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перелет будет длиться менее четырех часов и выполняться на самолете Airbus A320.

Напомним, в начале декабря 2025 года Arkia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Минска в Тель-Авив, которые планировалось выполнять по понедельникам и пятницам с 2 февраля по 27 марта 2026 года, при этом билеты стоили от 244 долларов.

