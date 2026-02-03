Рейсы из Минска в Тель-Авив внезапно отменили

Рейсы из Минска в Тель-Авив внезапно отменили1
- 3.02.2026, 9:04
Самолеты Arkia будут летать из Вильнюса.
В начале декабря 2025 года израильская авиакомпания Arkia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Минска в Тель-Авив, однако позднее выяснилось, что перевозчик передумал и прекратить продажу билетов. Зато летом самолеты Arkia будут летать из близкого к Беларуси Вильнюса, об этом сообщила литовская компания Lietuvos oro.
В летний сезон из Вильнюсского аэропорта начнет выполнять рейсы авиакомпания Arkia Israeli Airlines.
«Это одна из крупнейших авиакомпаний Израиля, которая впервые будет выполнять регулярные рейсы из Литвы», — рассказали в компании.
Рейсы между Вильнюсом и Тель-Авивом будут осуществляться с 21 мая по 4 октября, три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перелет будет длиться менее четырех часов и выполняться на самолете Airbus A320.
Напомним, в начале декабря 2025 года Arkia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Минска в Тель-Авив, которые планировалось выполнять по понедельникам и пятницам с 2 февраля по 27 марта 2026 года, при этом билеты стоили от 244 долларов.