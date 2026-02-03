Соловьев признался в беспомощности России14
- 3.02.2026, 9:21
Z-пропагандист просит Китай спасти российский «теневой флот».
Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьёв, реагируя на захват американцами кораблей «теневого флота» РФ, запросил помощи у Китая. Он фактически признал военное бессилие России.
Это произошло в эфире его ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на государственном телеканале «Россия 1», передаёт «Диалог».
«Надо с Пекином спокойно договориться: мы предоставляем танкеры, а Китай — охрану и сопровождение. И отправляем на Кубу и далее куда угодно. Если американцы захотят столкнуться, пусть попробуют! Две ядерные державы против одной — пожалуйста», — заявил Соловьёв.
Он также попросил у Пекина помощи в космической разведке, с которой у РФ образовались серьёзные проблемы.
«А почему не заключить договор с китайскими товарищами? А почему вообще не перейти к иной форме военно-экономического и стратегического сотрудничества?» — задался вопросом Z-пропагандист Кремля.