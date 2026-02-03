Где живет самая большая семья в Беларуси

Где живет самая большая семья в Беларуси9
- 3.02.2026, 9:58
Самая большая многодетная семья в Беларуси проживает в Минской области, в ней воспитывается 14 детей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что четыре семьи в стране имеют по 12 детей: из них 2 проживают в Брестской области, еще 2 – в Минской.
Семей, где родители воспитывают 9 детей, в Беларуси насчитывается 54. Что же касается 10 и более ребят, лидером по таким семьям выступает Брестская область: в этом регионе их 20.