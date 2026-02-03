Настоящая цена войны для Путина 2 Алексей Копытько

3.02.2026, 10:16

Как война Кремля обнулила десятилетие развития России.

Прежде чем подвести некоторые итоги января и двух месяцев зимы, подсветим еще один паззлик, раскрывающий настоящую цену войны для России и диспозицию перед весной. Заодно станет яснее, зачем копаться в российском бюджете (там еще много интересных сюжетов), считать корабли, рудники и т.д.

• 1 •

Когда заходит речь о цене войны для РФ, как правило, фокусируются на потерях в настоящем времени. Этот подход адекватен для скоротечных войн и был актуален в первые месяцы полномасштабного вторжения. Посчитали, зафиксировали «убытки»/«прибыль», пошли дальше.

По мере затягивания баланс смещается в сторону отложенных потерь, издержек и упущенной выгоды в будущем. Раскручивается мультипликатор.

Самое наглядное – это загрязнение территории взрывоопасными объектами. Годы войны – это десятилетия разминирования. Сюда же относится социальная нагрузка, демографический след и т.д. Все, что требует не только условных денег, но и ресурса, который практически нельзя ужать – времени.

Уже года три лавинообразно нарастают будущие проблемы как для Украины, так и для России. Но если Украина является жертвой нападения и борется за жизнь, то Россия вляпалась самостоятельно и по своей вине себя закапывает, не просто сжигая ресурсы (часто – накопленные еще в советское время за счет сверхусилий старших поколений), но и воруя годы у ныне живущих и еще не родившихся.

Те россияне, кому сейчас условные тридцать, рискуют провести свои самые продуктивные десятилетия (30-50) в прозябании из-за последствий военной авантюры клуба злых дедушек Путина и их прихлебателей. Это если все закончится для России сравнительно хорошо. Ибо не факт.

В России обитают очень разные люди. В том числе – вполне вменяемые, адекватные и осознающие, в какую пропасть они несутся. Есть откровенные злодеи и столпы режима, не лишенные профессионализма, которые тоже видят, к чему все идет. Это неизбежно закончится большим конфликтом в случае сохранения (а тем более – эскалации) милитаристского курса.

Прелесть в том, что проиллюстрировать разрушительный для России характер действий путинского режима нам помогает ручной маньяк-визионер Кремля Сергей Караганов, излучающий респектабельность и занимающий не последнее место в ряду интеллектуальной обслуги. Желающие могут сами найти его официальные титулы. Это не юродивый от идеологии, как товарищ Дугин, и не мелкий провинциальный девиант, коих тьма. Это – человек с претензиями, вещающий на приличном английском. Так вот.

• 2 •

Товарищ Караганов уже какое-то время развивает дискурс «сибиризации» России. Общая идея – сместить активность российского государства из европейской части в Сибирь, российскую Азию. Где и так сконцентрированы колоссальные природные богатства, а по мере смягчения климата их объем станет невообразимым.

Соответственно, Россия должна развернуть инфраструктуру для глубокого освоения ныне малонаселенных территорий, отползая от стагнирующей Европы. Ибо европейский импульс якобы исчерпан и становится токсичным.

Как носитель подобных идей, Караганов не одинок. Например, в своей манере их давно продвигает еще один деятель – товарищ Шойгу. Какое-то время он даже выглядел как вторая голова российского герба, обращенная на восток.

С той лишь разницей, что Караганов мудрствует лукаво, подводя концептуальную базу, а Шойгу под коркой остается строителем и осваивает пространственно-временной континуум через мегастройки. В частности, он носился с идеей построить в Сибири с нуля несколько городов, вплоть до миллионников. Не объясняя, правда, кем он их заселит. А сейчас курирует процесс разработки нового комплекса ГЭС на сибирских реках.

• 3 •

27 января Караганов опубликовал в «Российской газете» опус «Сибирские пути и дороги России» с посылом: транспортная сеть должна вести людей к освоению новых территорий.

Если абстрагироваться от реальности, то смотрится великодержавно и победоносно. Развитие России привязывается к некой параллельно-меридианной сетке логистических проектов.

Грубо говоря. Сейчас главной и самой южной «горизонтальной» логистической скрепой России является Транссиб, построенный при царе. В советское время на 600-700 км севернее Транссиба «надстроили» БАМ. Самой северной артерией призван стать Северный морской путь. А вот пространство между ними надо постепенно заполнить новыми широтными проектами. Вплоть до жд к тоннелю через Берингов пролив на Аляску.

Одновременно предстоит задействовать «вертикальные» меридианные маршруты, важнейшую роль среди которых в северном направлении играют великие сибирские реки. А коридор «Север-Юг» должен быть подключен к китайскому проекту «Пояс и путь» с выходом к Индийскому океану… В порядке умозрительного концепта – почему нет. Но дальше начинаются детали.

Если взять логику Караганова и записать в столбик последствия действий российской власти в разрезе конкретных проектов, становится очевиден масштаб злодеяний Кремля против России.

• 4 •

Нельзя сказать, что в России все беспросветно. Вернее – не для всех. Например, в 2022-2025 гг. был реализован проект строительства 531 км «Тихоокеанской железной дороги» необщего пользования (т.е. – частной) от циклопического Эльгинского угольного месторождения в Якутии к новопостроенному порту «Эльга» в районе мыса Манорского (Удская губа, Хабаровский край). Это – детище компании «Эльгауголь», основным владельцем которой числится миллиардер Альберт Авдолян. Его относят к обойме влиятельного главы «Ростеха» Сергея Чемезова и даже называют полностью или частично «номиналом» Чемезова.

Уже запустили одну колею с разъездами, строят вторую. Цель – экспорт через новый порт 50 млн тонн коксующегося угля в год. Также развили ветку Эльга – Улак к сети БАМа. Все это уже переворачивает статистику добычи / экспорта угля из Якутии, она уже на 2 месте в РФ по объемам добычи (50+ млн тонн). В целом, согласно официальной статистике, экспорт угля через порты ДВ вырос в 2025 г. на 16% до исторического максимума – 127,1 млн тонн. Но уголь – субстанция тонкая, зависит от цен и общей конъюнктуры.

В минувшем году продолжила загибаться Кемеровская область, где ранее добывали порядка 200 млн тонн угля (№1 в РФ, около 55-57% российской добычи). Показатели снизились до 190 млн тонн, и, хотя экспорт Кузбасса через восточные порты формально подрос на 0,4% (до 53,8 млн тонн), цены не радовали. И это еще без конкуренции встающей не крыло «Эльги».

Кемеровская область закончила год с дефицитом бюджета 21,8% (-55,7 млрд руб.), долги региона достигли 60% доходов, выросла доля дорогих коммерческих долгов. Шахты останавливаются.

Министр энергетики РФ (он же – экс-губернатор Кемеровской области) Сергей Цивилев и по совместительству муж двоюродной племянницы Путина Анны Цивилевой (замминистра обороны) лоббирует, чтобы Путин обязал РЖД вывозить 60 млн тонн кемеровского угля к Тихому океану (хотя регион не выбирает существующую квоту 54 млн. тонн).

Цивилев прекрасно знает, что добыть – полдела, т.к. его супруге внезапно «продали» по бросовой цене угольную компанию «Колмар» (район Нерюнгри, Якутия), добывающую порядка 10 млн тонн угля в год. Что-то подсказывает, что у племянницы Путина с логистикой проблем меньше, чем у Кемеровской области. Посему надо изобразить заботу о шахтерах.

Т.е., у контактов путинского менеджера Чемезова и родственников Путина с недрами и инфраструктурой все в порядке, будущее обеспечено. Они сибиризировались в частном порядке. И война не мешает. На контрасте - другой сравнительно свежий проект: развитие Амуро-Якутской жд магистрали в сторону собственно Якутска.

• 5 •

Формально в 2011 г. РЖД дотянула полотно до станции Нижний Бестях, что позволило российским властям заявлять: «Якутск связан по жд со всей страной через БАМ и Транссиб»! С небольшой оговоркой – надо как-то пересечь Лену. Каких-то 10 км водной преграды. А так – да.

Напротив Якутска на правом берегу Лены в Нижнем Бестяхе построили жд станцию. Дальше в планах было строительство моста. В 2013 г. началось проектирование под конкретный участок.

Но в 2014 году Путин оккупировал Крым. И, как было официально заявлено, вместо моста через Лену построили мост через Керченский пролив. Отложили. Это был первый звоночек.

В 2014 году по ветке до Нижнего Бестяха официально открыли грузовые, а в 2019 г. – пассажирские перевозки. Тогда же начали подготовительные работы к строительству «отложенного» моста. В июне 2019 года на Петербургском международном форуме глава Якутии Айсен Николаев заявил, что мост через Лену будет готов к 2024 году.

Затем он заключил пари: если моста не будет к концу 2025 года – он съест свой галстук. Но и в 2026 г. местные жители переправляются по льду. В 2023 г. из-за «непредвиденных обстоятельств» пари перенесли: Николаев пообещал, что мост построят к 2027 году. Строительство моста ведется круглогодично. К концу 2025 года отчитались о возведении первой опоры. Новый срок ввода в эксплуатацию – 2028 год. Из федерального бюджета на Ленский мост уже выделили порядка 17 млрд рублей, планово добавят еще 42,8 млрд за три года. Т.е., порядка – 60 млрд.

Чего явно недостаточно, потому что общую стоимость проекта оценивают в 135 млрд+. Софинансировать должна Якутия и частные инвесторы, но власти Республики Саха в основном декларируют готовность активизировать борьбу за федеральные деньги. Для понимания: в федеральном бюджете РФ на 2026 год по одной из (!) статей предусмотрено 63,7 млрд рублей компенсаций раненым военнослужащим и членам семей погибших.

Т.е., только в бюджете на текущий год, только по одной статье расходов, связанных с войной, заложен весь (!!!) объем федерального участия в строительстве моста через Лену. Расходы, которых просто могло не быть.

Я уже упоминал, что также в этом бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей на финансирование планових похорон 160 тыс. военных. Это значит, что сумма компенсаций раненым и семьям погибших будет расти. Как и стоимость моста вследствие подорожания.

Итого. Это не фигура речи: Путин украл у жителей Якутии как минимум 10 лет, которые они могли бы передвигаться по мосту. Вместо этого подарил им право умереть за «русский мир». При этом итоговые сроки достройки очень зыбкие. Минфин агрессивно режет федеральные расходы. Сохранить, а тем более – увеличить финансирование будет непросто. Идем дальше.

• 6 •

Российская власть уже не одно десятилетие носится с идеей развития Северного морского пути (СМП), который начали подменять названием Трансарктический транспортный коридор (ТАТК), делая упор на мультимодальность: связь разных видов транспорта (жд, реки, авиация, дороги) в единую сеть.

Изначально планировалось, что к 2030 г. все будет лететь. Не полетело, хотя с 2016 г. грузопоток вырос за счет запуска нефтегазовых проектов.

В майском указе 2018 г. Путин повелел обеспечить к 2024 г. грузопоток по СМП в объеме 80 млн. тонн в год. По факту к 2026 г. перевозки достигли порядка 40 млн. т/г. И если раньше к 2030 г. ставили цель достичь планки 150-200 млн тонн, то теперь уже сам Путин говорит о 109 млн т, что по-прежнему вызывает скепсис у специалистов…

1 августа 2022 года Правительство РФ утвердило (распоряжение №2115-р) План развития Севморпути до 2035 года (примерно 155 мероприятий). Там немало конкретики, в том числе, строительство к 2026 году порта на м. Наглейнын с целью обслуживания Баимского медного ГОКа, о котором я писал. Но реалистичные сроки там – 2030+ год…

В целом выполнение плана официально оценивается в 25% от необходимого к текущему сроку. Провисание всем очевидно. На данный момент более-менее в графике только создание арктической спутниковой группировки, которая имеет двойное назначение.

В марте 2025 г. на арктическом форуме в Мурманске Путин внезапно обрушился с критикой по поводу того, что разговоров о СМП много, а прикладных расчетов и воплощения – мало. После чего начали выпячивать словесную конструкцию ТАТК и позиционировать СМП как маршрут Санкт-Петербург – Калининград – Мурманск – Архангельск – Владивосток. Разговоры о «комплексности» позволяют затянуть время.

На указанном форуме Путин поручил Мишустину – «с участием «Росатома», «ВЭБа», профильной комиссии Госсовета – до 1 августа 2025 г. утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора». Т.е., с локальной задачей не справились – взялись за циклопическую, сдвинув горизонт планирования до 2040 г. В сентябре 2025 г. Путин «открыл» круглогодичное движение по СМП.

24 декабря 2025 г. товарищ Патрушев-старший внезапно заявил: «Морская коллегия РФ совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, экспертным и научным сообществом начала (!) работу по формированию проекта комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического коридора». И делегировал это Дмитриеву. Т.е., процесс в начальной стадии и к чему придут в конечном итоге – неясно.

• 7 •

Уже не просто горящая, а сгоревшая проблема СМП – отсутствие необходимого флота арктического класса. Это касается всего – от буксиров и ледоколов до сухогрузов и газовозов.

Флагманский ледокол «Россия» (проект «Лидер») согласно плана 2022 года должны были достроить к 2027 г. Теперь ориентир – 2030-31 г.

Показательна история с газовозами. В 2019 г. собирались заказать 21 газовоз ледового класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк». Остановились на 15. Строить должны были на верфях Samsung Heavy Industries (SHI) и Hanwha Ocean в Южной Корее, а доводить на ССК «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край).

Резать металл для первого судна начали в конце 2020 г., в 2021 заложили 3 судна, в 2022 г. – еще 5. В апреле 2022 г. спустили на воду первый корпус и перевели на «Звезду» для установки оборудования, чтобы в 2023 г. передать заказчику.

После введения санкций SHI передал России 5 недостроенных танкеров, остальные делать отказался, Hanwha Ocean самостоятельно достроила 3 танкера, но не отдает.

В декабре 2025 г. был передан заказчикам из ПАО «Совкомфлот» первый танкер-газовоз ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин», доведенный на ССК «Звезда» (за три года вместо 10-12 месяцев). Он прямо сейчас идет через Северный Ледовитый океан и встанет на маршрут с февраля 2026 года.

Только для одного из оставшихся корпусов успели получить от французской Gaztransport & Technigaz (GTT) системы хранения СПГ мембранного типа Mark III до ее ухода из России. На остальные три планируют ставить систему российской разработки, которая проходит сертификацию. Т.е., к 2024 г. у «Новатэка» должен был быть флот из 8 танкеров-газовозов Arc7. По факту: один к 2026 г., и перспективы без отмены санкций туманны…

Правительство РФ в ноябре 2022 г. утвердило перечень морской деятельности, которая с 1 марта 2026 года должна была осуществляться только на российских судах.

К ней относятся: морские перевозки нефти, газа (в том числе СПГ), газового конденсата и угля, добытых в РФ, в т.ч. на континентальном шельфе, до первого пункта выгрузки или перегрузки, каботажные перевозки по СМП и ряд других.

Однако в конце 2025 года по инициативе Минпромторга сроки введения ограничений перенести на март 2028 г., явно не последний раз. Это формальное признание, что с флотом не успевают…

Отсутствует и даже теоретически не появится до 2030 г. еще целый ряд объектов ТАТК – порты, центры безопасности и т.д.

• 8 •

Следующий «горизонтальный» проект по схеме Караганова – Северный широтный ход (СШХ). О нем я уже писал. Суть – связать ж/д веткой (707 км) по территории Ямало-Ненецкого АО полотно двух филиалов РЖД – Северной ЖД и Свердловской ЖД – от станции Обская до станции Коротчаево. Плюс развернуть сопутствующую инфраструктуру.

Одним из элементов этого проекта должен был стать мост через р. Обь в Салехарде. Ибо в данный момент этот город находится фактически на острове, с ним нет стабильного круглогодичного сообщения.

Что с ним? Все наглядно до ужаса: в конце декабря 2025 г. правительство РФ официально (!) приостановило на 3 года (до конца 2028 г.) концессионное соглашение по строительству СШХ. Чтобы убрать почву для формальных претензий.

Т.е., если еще три года никаких работ не будет, то при самом оптимистичном сценарии понадобится лет 7-8, чтобы завершить процесс (к 2032-33 году). А согласно Плана от 2022 г. СШХ должны были запустить в 2027 году, а до этого ориентиром был 2023 г…

• 9 •

Еще один почивший горизонтально-вертикальный проект – циклопическая Северо-Сибирская железная дорога (Севсиб). Которая должна была состоять из двух «лучей». Первый луч должен был связать Нижневартовск (Югра) с Усть-Илимском (Иркутская область). А второй – через Горный Алтай дотянуться до китайского Урумчи.

В августе 2023 года Путин поручил правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО «РЖД» представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федокруга до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.

Исполнили. Оценили и предложили от проекта отказаться, о чем стало известно в начале декабря 2025 года. Нет денег.

• 10 •

Караганов формулирует пафосную максиму: «Россия – не морская, а речная страна!». Тем временем, явно выпавшие из графика «вертикальные» проекты грузоперевозок по сибирским рекам технически упираются в ту же проблему – отсутствие флота.

На примере обычного сухогруза RSD59 я на днях показал, что в период 2022-2025 гг. Россия уже недополучила 50 (!!!) судов. Госпрограмма поддержки лизинга для них сокращена вдвое. А ведь это только один, самый простой класс. Для него хотя бы есть верфи. С крупнотоннажным флотом вообще тупик.

Общий вывод: даже если внезапно с неба начнут падать миллионы тонн грузов, у России нет и в обозримом (до 10 лет) будущем не будет флота для их перевозки.

• 11 •

Реальность в том, что грузы в срок – не упадут. А упадут ли в принципе – вопрос открытый. Ситуацию на Баимском ГОКе я разбирал. Ускоряющееся отставание 5+ лет на фоне отсечения от передовых технологий.

Пересмотрел инвестиционную программу в арктической зоне «Газпром». Разведка и добыча резко «сдвинуты вправо» по срокам. Пересмотр (сокращение) инвестиционных программ – общее место практических всех госкорпораций РФ и большого бизнеса.

Итого. Грузов нет и не будет. Если вдруг появятся – их не получится доставить. Потому что нет флота, нет и не будет железных дорог.

Чтобы стронуть процесс, нужны колоссальные деньги. Которых нет и не будет при сохранении санкций и курса на войну. Не говоря уже о кадрах. Не все учитывают, что обозначенные росвластью гражданские проекты надо финансировать и обеспечивать одновременно – и корабли, и самолеты, и порты, и жд, и сельское хозяйство, и ЖКХ и все остальное. Но также надо одновременно финансировать войну.

Милитаризация убивает «сибиризацию». В лучшем случае – уже отодвинула отдельные ее компоненты лет на 7-10 при условии, что не будет ухудшений и «все это» закончится прямо сейчас. Но оно же нет.

• 12 •

Поэтому Кремль в интересном положении, очевидном для всех, кто может поднять голову от рутины и посмотреть немного вперед.

Для получения шанса хоть что-то наверстать России необходимо как можно быстрее выскочить из войны, снять санкции, привлечь технологии и колоссальные деньги. Т.е., припасть к тому самому западу, от которого Караганов иже с ним призывают бежать. Об этом треке говорят Уиткофф и Дмитриефф. Но как остановить разогнавшуюся военную машину – неясно.

Отмена санкций США не означает автоматической отмены санкций ЕС, Канады и Британии. Зачем им давать такой пас России и Вашингтону, которые по своим мотивам стремятся подорвать Европу? Незачем. Нужны договоренности об архитектуре сосуществования. Что непросто без смены политического режима в РФ. А режим никуда не собирается.

Китай тоже не обрадуется, если кабальные соглашения с Москвой будет заключать еще и Вашингтон. Как американцы умеют обдирать зарвавшихся бандитов – прекрасно иллюстрирует ситуация с «Лукойлом».

Товарищ Караганов предоставляет методологический каркас для вывода: Путин и его клика – могильщики России. Только через призму логистики.

И это – не касаясь глубоких социальных, ментальных деформаций российского общества, которые будут сказываться, даже если рельсы и шпалы будут уложены на свои места. Т.е., даже не нужно читать клевещущие западные СМИ или агрессивную украинскую пропаганду.

Достаточно взять российские подходы, российские официальные документы и российские факты (которые еще и приукрашивают). Картина маслом: уже украдены 7-10 лет (в каких-то сферах – больше), и счетчик не останавливается. Кремлю надо принимать решение, в какую сторону бежать.

По тропинке «нормализации», выторговывая преференции в обмен на отказ от агрессии. Либо по тропинке «эскалации», чтобы попытаться одним махом снести все ограничения со стороны перепуганной Европы. Которая, тем не менее, постепенно приходит в себя. Ни одно, ни второе не получится сделать, продолжая войну против Украины.

А с Украиной ни при каком раскладе не получится разобраться быстро. Особенно на тех условиях, которые выдвигает Москва. А Трампу надо быстро, у него Эпштейн с Пекином подгорают.

В феврале – марте российское военно-политическое руководство будет принимать решение: заходить на еще один полугодичный цикл войны или притормаживать? Если зайдут, то вся избирательная гонка в США будет на фоне активных боевых действий и переговоров с Китаем.

Китай пока не обозначился, у них там какие-то свои развлечения с очередными арестами генералов. А с конца 2026 года уже товарищу Си надо будет что-то показывать, ибо в октябре 2027 г. у него очередной съезд КПК, на который надо зайти в сильной позиции.

Вот такой клубочек, где наша ближайшая прикладная задача – не развалиться до апреля.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

