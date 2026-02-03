Reuters: Власти Ирана в панике 17 3.02.2026, 15:06

Удар США может привести к краху режима аятолл.

Власти Ирана все больше опасаются, что возможный удар США по стране может привести к возобновлению массовых протестов и краху режима, сообщили Reuters несколько действующих и бывших иранских чиновников. По их словам, на одном из последних совещаний Верховному лидеру Али Хаменеи доложили, что общественное недовольство жестокостью, с которой были подавлены недавние протесты, достигло такой степени, что страх перестал быть сдерживающим фактором для иранцев. Власти Исламской республики пришли к выводу, что внешнее давление, каким может стать удар США, придаст смелости протестующим, отметили собеседники Reuters.

«Люди крайне возмущены. Стена страха пала. Страха больше нет», — оценил ситуацию бывший высокопоставленный чиновник. Другие источники агентства также отметили, что новые протесты могут быть более яростными из-за подавления прошлых демонстраций. По их словам, протестующие будут понимать — им больше нечего терять. В то же время один из действующих иранских чиновников предупредил, что в случае восстания в стране, «к сожалению», будет больше насилия. «Атака [США] в сочетании с демонстрациями разгневанного населения может привести к краху [правящего режима]. Это главная проблема для верховных должностных лиц, и это то, чего хотят наши враги», — пояснил чиновник.

Несколько оппозиционных политиков, которые ранее входили в политическую элиту Ирана, также предупредили власти, что «закипающая ярость народа» грозит разрушить режим. «Река горячей крови, пролитая в холодный январь, не перестанет кипеть, пока не изменит ход истории. <…> На каком языке люди должны сказать, что больше не хотят эту систему и не верят вашей лжи? Хватит. Игра окончена», — заявил бывший премьер-министр Мирхоссейн Мусави, который с 2011 года остается под домашним арестом.

