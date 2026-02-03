В Ракове ударил мороз -37°С?5
- 3.02.2026, 10:50
Синоптики объяснили температурную аномалию.
В Telegram-канале Nadvorie разобрали кейс о термометре в Ракове на Минщине: был ли там мороз в -36..-37°С в 9 утра 2 февраля, как сообщили жители (есть фото термометра). Синоптики объяснили, какая погрешность может быть у бытового термометра – полезно узнать белорусам.
«Температура воздуха измеряется на уровне 1,5–2 м термометром, помещённым в метеорологическую будку, не просто так», — отметили специалисты.
По их словам, инструментальная погрешность бытового спиртового термометра составляет:
в диапазоне −20…−30 °C — ±1…2 °C,
при −30 °C и ниже — ±3 °C.
В канале Nadvorie объяснили, что при сильных морозах усиливается влияние прилипания жидкости к стенкам капилляра термометра, а также микроразрывов столбика, которые часто не заметны глазу.
«Если термометр висит на стене без экрана, то ещё добавляется и радиационная ошибка», — пояснили метеорологи.
В итоге, по их оценке, погрешность бытового спиртового термометра при температурах ниже −25 °C может достигать 3 °C из-за условий установки и радиационного охлаждения.
Радиационное охлаждение — это процесс, при котором земная поверхность и прилегающий к ней воздух теряют тепло, излучая его в виде инфракрасных волн в атмосферу и космос. Проще говоря, Земля «отдаёт» накопленное за день тепло, особенно активно ночью, когда отсутствует солнечный нагрев.
Наиболее интенсивно радиационное охлаждение происходит в ясную и безветренную погоду. Облака действуют как «одеяло»: они задерживают тепловое излучение и уменьшают охлаждение, а ветер перемешивает воздух и не даёт поверхности быстро остывать.
Именно из-за радиационного охлаждения ночью температура может резко снижаться, образуются заморозки, туман и иней, даже если днём было относительно тепло.