Парламент Чехии обсудит вотум недоверия правительству Бабиша

Парламент Чехии обсудит вотум недоверия правительству Бабиша5
- 3.02.2026, 11:08
- 3,506
Решение инициировано оппозицией после конфликта с президентом Павелом.
Палата депутатов Чехии во вторник, 3 февраля, начнет обсуждение вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша после конфликта между партией «Автомобилисты за себя» и президентом Петром Павелом, сообщают České noviny.
Ожидается, что парламентские дебаты продлятся до среды, 4 февраля. Для выражения вотума недоверия действующему правительству за него должны проголосовать не менее 101 из 200 депутатов. Сейчас у оппозиции есть 92 голоса.
Спикер Палаты депутатов Томио Окамура ожидает, что само голосование состоится не раньше вечера среды.
Вотум недоверия правительству был инициирован оппозицией после того, как на прошлой неделе правительственная коалиция не позволила обсудить в Палате депутатов сообщения министра иностранных дел Петра Мацинки, адресованные президенту Чехии Петру Павелу.