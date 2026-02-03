Парламент Чехии обсудит вотум недоверия правительству Бабиша 5 3.02.2026, 11:08

3,506

Решение инициировано оппозицией после конфликта с президентом Павелом.

Палата депутатов Чехии во вторник, 3 февраля, начнет обсуждение вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша после конфликта между партией «Автомобилисты за себя» и президентом Петром Павелом, сообщают České noviny.

Ожидается, что парламентские дебаты продлятся до среды, 4 февраля. Для выражения вотума недоверия действующему правительству за него должны проголосовать не менее 101 из 200 депутатов. Сейчас у оппозиции есть 92 голоса.

Спикер Палаты депутатов Томио Окамура ожидает, что само голосование состоится не раньше вечера среды.

Вотум недоверия правительству был инициирован оппозицией после того, как на прошлой неделе правительственная коалиция не позволила обсудить в Палате депутатов сообщения министра иностранных дел Петра Мацинки, адресованные президенту Чехии Петру Павелу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com