11 мая 2026, понедельник, 11:43
Экономика Беларуси ушла в глубокий минус

  3.02.2026, 11:17
Отрицательное сальдо внешней торговли приблизилось к $7 млрд.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал печальные результаты внешнего товарооборота Беларуси в 2025 году.

Минусовое сальдо в торговле товарами составило почти 7 млрд долларов.

Согласно данным ведомства, объем экспорта был 41,39 млрд долларов, импорта - 48,37 млрд.

Экспорт вне России и других стран СНГ обвалился на 4,9% до 10,93 млрд долларов. При этом импорт из стран дальней дуги вырос на 4,3%, выйдя на уровень 20,24 млрд. Главный вклад в минусовое сальдо товарооборота внесла именно торговля со странами из этого направления – 9,31 млрд долларов.

В России и в СНГ Беларусь нарастила экспорт к 2024 году на 5,6% - до 30,46 млрд долларов. И хотя импорт в этом направлении тоже рос быстрее (+7%) его объем (2,33 млрд долларов) позволил там получить плюсовое сальдо (2,33 млрд).

Его, правда, оказалось недостаточно, чтобы сделать общий минус хотя более приличным.

