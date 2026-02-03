Россия закручивает контроль за вывозом наличных и золота 3 3.02.2026, 11:26

Меры объясняют борьбой с «теневой экономикой».

Россиян обяжут сообщать об источнике происхождения наличных рублей при выезде в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если сумма, которую они перевозят, превышает эквивалент $10 тыс. Это следует из подготовленного проекта «Интерфакс». Согласно документу, ограничения на вывоз наличных рублей планируется ввести с 1 сентября 2026 года. Этим же указом будет ограничен вывоз золота в слитках весом от 100 грамм.

В случае необходимости выехать с крупной суммой наличных в страны ЕАЭС россияне должны будут уведомлять об этом таможенные органы, а сам выезд совершать через международные аэропорты России. В уведомлении нужно будет указать не только сумму и источник происхождения денег, но и цель их использования за границей. Если сумма превышает эквивалент $100 тыс., к уведомлению придется приложить документы, подтверждающие происхождение средств.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей недекларируемого лимита в новом проекта закона не предусмотрено: любую сумму наличных рублей они смогут вывозить только через международные аэропорты и с уведомления таможни. На кредитные организации новые требования распространяться не будут. В проекте указа отмечается, что ограничения направлены на борьбу с незаконным выводом капитала и отмыванием доходов. На данный момент лимитов на вывоз наличных рублей из России нет. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

В декабре прошлого года вице-премьер Александр Новак представил план структурных изменений в экономике на период до 2030 года. Один из пунктов — запрет на бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства — члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках. В конце января замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин внес в правительство предложения об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж.

Эти меры входят в план по «обелению» экономики, запустить которую потребовал президент РФ Владимир Путин. В правительстве ожидают, что предпринимаемые усилия помогут уменьшить долю «теневой экономики» на 1,5% ВВП в ближайшие три года, а также принесут в бюджет 1 трлн руб. дополнительных налогов. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали», — отмечал Путин на совещании в Кремле.

