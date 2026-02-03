В Беларуси начнет падать атмосферное давление 3.02.2026, 11:28

Погода начнет меняться.

В среду атмосферное давление начнёт падать, и погода на юго-западе Беларуси, из-за приближения тёплого фронта, начнёт меняться.

Уже ночью там начнет увеличиваться облачность, а днём пройдёт снег со слабой метелью, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».

Из-за увеличения барического градиента усилится юго-восточный ветер с порывами до 12-14 м/с. На дорогах гололедица. На остальной территории ещё сохранится антициклональная морозная погода.

Ночью -20..-25°С, по юго-западу -15..-20°С, а по северо востоку местами до -26..-29°С. Днём -9..-15°С, по юго-западу до -6..-8°С.

Минск: ночь -22..-24°С, а днём -11..-13°, без осадков, ветер юго-восточный умеренный.

С четверга по субботу под влиянием южного циклона в большинстве районов снег, слабая метель. Преимущественно по южной половине местами гололедные явления. Ухудшится дорожная обстановка.

Зато днём потеплеет в среднем до -3..-9°С, а по юго-западу возможны слабые оттепели.

В воскресенье с отходом циклона на восток и усилением влияния скандинавского антициклона температуры вновь начнут понижаться. Ночью по северу не исключены -15..-20°С.

