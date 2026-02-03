На французский «шенген» теперь можно записаться самому 3.02.2026, 11:46

Белорусы пробуют.

Белорусам упростили процедуру подачи документов на французскую шенгенскую визу. С 2 февраля начала работать новая система записи и обработки визовых заявлений, сообщили на сайте посольства Франции в Беларуси. Если раньше без приглашений и прочих веских оснований на «шенген» можно было записаться только в составе тургруппы, то сейчас это может сделать любой желающий, пишет «Онлайнер».

Теперь запись на подачу документов передана компании TLScontact. Заявителям надо зарегистрироваться на сайте оператора и заполнить короткую онлайн-анкету. После появления свободных слотов автоматически назначается дата подачи документов в посольство.

Также вводятся упрощенные правила для отдельных категорий заявителей и приоритетных групп — в том числе для членов семей граждан Евросоюза. Через TLScontact будут оформляться и туристические группы.

Кроме того, по запросу посольства компания откроет специальный кол-центр, где можно будет получить консультации по процедуре подачи заявления и списку необходимых документов.

При этом все визовые собеседования и прием документов по-прежнему будут проходить в посольстве Франции в Минске.

Что все эти нововведения означают в реальности? Вероятнее всего, процедура самостоятельной записи на французский «шенген» будет больше похожа на ту, что есть сейчас в посольстве Италии, работающем с тем же TLScontact. Грубо говоря, это запись в живую очередь на неизвестный срок.

Первые белорусы, которым удалось записаться, пока что получили лишь автоматические письма о том, что их запрос поставлен в очередь. Дождаться его, судя по всему, не для всех было просто.

— Я сегодня прошла три круга ада: меня крутило по всему браузеру, открывались непонятные вкладки с ошибкой 403. Две разные почты, 117 смен паролей, непонятная анкета, которая спрашивала, зачем мне надо в Исландию и Монако, хотя я четко указала: Франция, туризм. Но как-то с божьим посохом я получила это письмо. И снова ждать. Я уже потеряла счет, откуда я жду эту визу: Италия, Германия, Франция… — делится болью в Threads пользовательница kate.lishtone.

