закрыть
11 мая 2026, понедельник, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва получит более €6 млрд на оборону в рамках программы ЕС

2
  • 3.02.2026, 11:55
  • 1,182
Литва получит более €6 млрд на оборону в рамках программы ЕС

Средств пойдут на вооружение и инфраструктуру.

Литва получит более 6 миллиардов евро на укрепление обороноспособности в рамках программы ЕС SAFE, сообщает LRT.

Литва получит более 6 миллиардов евро на оборонные нужды в виде займов в рамках программы Евросоюза SAFE. Условия участия предусматривают информирование Еврокомиссии о том, как используются средства, и отчетность о выполненных проектах.

Средства займа будут включаться в оборонный бюджет страны в течение четырех лет и использоваться на различные виды вооружения и инфраструктуру.

Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года, это будет около 15% от общей суммы.

«Речь идет обо всех видах конвенционного вооружения – начиная с боеприпасов и до БпЛА и других средств... Мы надеемся, что страны, которые являются фронтирными государствами, используют эти средства для развития совместных оборонных проектов», – отметил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Часть информации о проектах, которые профинансируют из займа – конфиденциальная.

В заявке Литва должна была подробно объяснить, на какие проекты хочет привлечь средства. Министр обороны Робертас Каунас отметил, что речь идет о развитии дивизий и создании необходимой инфраструктуры.

«Также речь идет о приобретении беспилотных систем, поддержке Украины, развитии ОПК», – отметил он.

«Противовоздушная оборона – несомненно приоритет, и здесь имеется в виду все – и противодействие метеошарам (метеозондам с контрабандой, которые регулярно залетают из Беларуси и создают проблемы для гражданской авиации – Ред.), и все остальное», – комментирует премьер Инга Ругинене.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман