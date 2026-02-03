закрыть
11 мая 2026, понедельник, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026

5
  • 3.02.2026, 12:04
  • 3,344
Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026

Заявление прозвучало на открытии сессии МОК.

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в его речи на открытии сессии Международного олимпийского комитета.

В своем выступлении президент Италии отмечает, что спорт должен быть встречей в мире и стать «сигналом» для сложных времен.

Маттарелла подчеркнул, что его страна будет требовать соблюдения олимпийского перемирия «везде».

Отметим, что традиционно срок олимпийского перемирия предусматривает временное прекращение военных действий во всех частях мира. Обычно оно длится от семи дней до церемонии открытия Олимпиады до семи дней после завершения Паралимпийских игр.

«Мы настойчиво и решительно требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», – заявил итальянский президент.

Напомним, Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман