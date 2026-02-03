Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026 5 3.02.2026, 12:04

Заявление прозвучало на открытии сессии МОК.

Президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в его речи на открытии сессии Международного олимпийского комитета.

В своем выступлении президент Италии отмечает, что спорт должен быть встречей в мире и стать «сигналом» для сложных времен.

Маттарелла подчеркнул, что его страна будет требовать соблюдения олимпийского перемирия «везде».

Отметим, что традиционно срок олимпийского перемирия предусматривает временное прекращение военных действий во всех частях мира. Обычно оно длится от семи дней до церемонии открытия Олимпиады до семи дней после завершения Паралимпийских игр.

«Мы настойчиво и решительно требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось везде. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», – заявил итальянский президент.

Напомним, Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

