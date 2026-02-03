В Польше осудили литовца за готовность работать на белорусский КГБ 8 3.02.2026, 12:09

Он собирался передать данные об агентах ЦРУ.

Окружной суд Белостока приговорил гражданина Литвы к году лишения свободы за готовность сотрудничать с беларусскими спецслужбами. Он собирался передать им информацию об агентах ЦРУ в России и Европе, но не учел, что предложения ему поступают не от сотрудников белорусского ведомства. О приговоре сообщили в Национальной прокуратуре Польши.

Кто в итоге вышел на литовца и спровоцировал его сотрудничать, из материалов прокуратуры неясно. Однако эти агенты выдавали себя за сотрудников белорусской разведки. Электронная переписка длилась с 27 ноября 2024 года по 14 марта 2025 года. Тогда литовец выразил согласие передавать белорусскому КГБ информацию об агентах ЦРУ, действующих на территории России, и о местонахождении центров ЦРУ на территории Европы. Прокуратура пояснила, что тем самым он действовал в ущерб безопасности США — союзника Польши по НАТО.

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали мужчину 15 марта 2025 года. На допросах он признал вину и дал объяснение своим действиям. Это позволило суду вынести приговор без судебного разбирательства. Такая процедура упрощенного уголовного судопроизводства применяется в Польше, если обвиняемый признает вину и она не вызывает сомнений.

В итоге 9 января 2025 года суд приговорил литовца к году лишения свободы и постановил конфисковать предметы, использованные для совершения преступления. Приговор вступил в силу.

