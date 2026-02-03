Россияне ударили по музею памяти Второй мировой войны в Киеве 6 3.02.2026, 12:18

Фото: Tetyana Berezhna / Facebook

Во время массированной атаки поврежден зал славы у монумента «Родина-мать».

Во время российской массированой атаки на Киев 3 февраля был поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента Родина-мать.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Она добавила, что несмотря на атаку, музей продолжает работу.

«Это памятник науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21 веке. На месте работают профильные службы — специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ».

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения РФ повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

«Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества. В частности, через усиление санкций против России и предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны», — подчеркнула вице-премьер Украины.

